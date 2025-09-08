EN VIVO
La Feria del Libro culminó con gran repercusión

Este domingo por la tarde culminó una nueva edición de la Feria del Libro que este año tuvo lugar en dos espacios: CeMEPA y Plugged. Mientras que en el establecimiento municipal se instalaron los puestos de venta y se realizaron charlas y presentaciones, en el local comercial hubo música en vivo sobre el escenario y oferta gastronómica.

Desde el miércoles 3 hasta hoy 7 de septiembre miles de personas pasaron por la propuesta cultural que busca innovarse. Con una completa grilla de presentaciones de libros, charlas, talleres y números artísticos contó con concurrencia constante tanto los días de semana como sábado y domingo.

Tanto público en general como visitas organizadas por instituciones escolares de todos los niveles se sumaron a la feria. La subsecretaria de Cultura Dana Moreno destacó que ”muchas escuelas, colegios, jardines, jardines maternales hemos recibido, así que desde el miércoles, jueves y viernes tuvimos la presencia de muchas instituciones”. “Para nosotros es un placer recibir a todos los vecinos de Caleta Olivia, que hayan elegido esta feria como una opción de salida familiar.

Siempre queremos dar otra vuelta de tuerca a todos los eventos que venimos organizando. Siempre estamos pensando en qué más podemos agregarle, qué más podemos hacer distinto”, continuó. Con respecto a las actividades realizadas en Plugged, destacó “fue un escenario imponente, que estaba preparadísimo para tener bandas no sólo locales, sino nacionales. Con la utilización de las pantallas gigantes, música e iluminación”. En cuanto a la variedad de propuestas, remarcó que “pensamos en toda la familia para que todos puedan venir y disfrutar de alguna charla o algún taller”.

