La Feria del Libro culminó con gran repercusión

Este domingo por la tarde culminó una nueva edición de la Feria del Libro que este año tuvo lugar en dos espacios: CeMEPA y Plugged. Mientras que en el establecimiento municipal se instalaron los puestos de venta y se realizaron charlas y presentaciones, en el local comercial hubo música en vivo sobre el escenario y oferta gastronómica.

Desde el miércoles 3 hasta hoy 7 de septiembre miles de personas pasaron por la propuesta cultural que busca innovarse. Con una completa grilla de presentaciones de libros, charlas, talleres y números artísticos contó con concurrencia constante tanto los días de semana como sábado y domingo.

Tanto público en general como visitas organizadas por instituciones escolares de todos los niveles se sumaron a la feria. La subsecretaria de Cultura Dana Moreno destacó que ”muchas escuelas, colegios, jardines, jardines maternales hemos recibido, así que desde el miércoles, jueves y viernes tuvimos la presencia de muchas instituciones”. “Para nosotros es un placer recibir a todos los vecinos de Caleta Olivia, que hayan elegido esta feria como una opción de salida familiar.

Siempre queremos dar otra vuelta de tuerca a todos los eventos que venimos organizando. Siempre estamos pensando en qué más podemos agregarle, qué más podemos hacer distinto”, continuó. Con respecto a las actividades realizadas en Plugged, destacó “fue un escenario imponente, que estaba preparadísimo para tener bandas no sólo locales, sino nacionales. Con la utilización de las pantallas gigantes, música e iluminación”. En cuanto a la variedad de propuestas, remarcó que “pensamos en toda la familia para que todos puedan venir y disfrutar de alguna charla o algún taller”.