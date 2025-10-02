La FEPA reunió a estibadores portuarios en Caleta Olivia para continuar con el despliegue de su agenda gremial

El acto en Caleta Olivia sumó a referentes de San Julián y Punta Quilla, además de funcionarios y concejales locales.



La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) que conduce Marcelo Osores realizó un encuentro en Caleta Olivia junto a los trabajadores del Puerto Caleta Paula. La jornada contó con la presencia de referentes gremiales de los puertos de San Julián y Punta Quilla, entre ellos Omar Moreno y Gabriel Riffo, además de funcionarios portuarios, autoridades provinciales y concejales locales. El objetivo central fue desplegar su agenda gremial en una zona que «durante años estuvo postergada en materia de representación y apoyo gremial». según sostuvieron.



Además, a partir de una comunicación oficial, desde la FEPA ampliaron sobre la reunión: “Seguimos juntos y organizados para que las estibadoras y estibadores sientan siempre el respaldo y acompañamiento de esta Federación”, sostuvieron desde la entidad gremial, en línea con la agenda de unidad y consolidación que viene marcando el plan de trabajo nacional.



En el marco del acto, se plantearon los servicios de la obra social y se entregó indumentaria para la acción sindical en toda la región, incluyendo camperas, banderas y materiales de trabajo para los afiliados y afiliadas. Estas acciones fueron consideradas un paso fundamental para reforzar la tarea gremial en Caleta Paula y dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para llevar adelante con la garantía de la seguridad laboral.





Caleta Paula la antesala de los actos que desarrollará la FEPA en los Puertos de La Plata, Puerto San Martín, Buenos Aires y Mar del Plata.



Según publicaron en su sitio oficial, durante su intervención, el Secretario General de la FEPA, Marcelo Osores, expuso los principales puntos del último Congreso Extraordinario realizado en Bahía Blanca. Allí se tomaron decisiones de alcance nacional que impactan directamente en la región patagónica, como parte de las acciones que la Federación desarrollará en los próximos meses en puertos como La Plata, Puerto San Martín, Buenos Aires y Mar del Plata.



La actividad en Caleta Olivia se suma a una serie de acciones federales impulsadas por la FEPA con el fin de fortalecer la presencia gremial en todo el territorio. Semanas atrás, la Federación había realizado un acto de masiva convocatoria en Bahía Blanca, donde los estibadores portuarios de distintos puntos del país ratificaron la importancia de sostener la unidad y organización frente a los conflictos socioeconómicos del país.