La Federación Económica en desacuerdo por la creación de una nueva empresa estatal en Santa Cruz

La Federación Económica de Santa Cruz manifiesta su preocupación y total desacuerdo respecto al proyecto de ley presentado por el gobernador Claudio Vidal, que propone la creación de una sociedad anónima unipersonal para poder participar del mercado empresarial. “El Estado no puede seguir siendo el principal empleador”.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear una empresa unipersonal, cuyo único accionista sería la provincia. El objetivo principal de esta iniciativa es dotar al Estado provincial de herramientas que le permitan participar en el mercado empresarial mediante la administración y explotación de una empresa propia. Entre las actividades previstas para esta sociedad anónima se incluyen agricultura, ganadería, apicultura, viticultura, olivicultura, fruticultura, horticultura, pesca marítima, industrialización de pescados y sus subproductos, importación y exportación, y actividades inmobiliarias.

Desde la Federación Económica de Santa Cruz adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresamos nuestra oposición a la propuesta del Gobernador. “Creemos que el Estado debe enfocar sus recursos y esfuerzos en atender los graves problemas que hoy se viven en Santa Cruz, como los problemas en salud, educación o la grave falta de infraestructura generalizada que padecen muchos santacruceños, como ser la carencia de agua potable, cloacas, gas y luz eléctrica, solo por citar algunos ejemplos”.

En los difíciles momentos que atraviesa el sector privado comercial y productivo pyme, se necesita que el Estado acompañe con políticas de promoción y sostenimiento a un sector que genera recursos para el Estado a través del pago de impuestos y la creación de puestos de trabajo genuino, “El Estado no puede seguir siendo el principal empleador aun disfrazando la figura en sociedades“.

Además, la creación de una empresa estatal, en actividades que bien podría realizar el sector privado, señalando que si este no lo hace es porque carece de recursos o simplemente no es viable. “No podemos aceptar que se siga desviando y dilatando la discusión sobre qué tipo de desarrollo se pretende para la provincia y con qué actores”. Por un lado, continuamente escuchamos sobre la escasez de recursos económicos que padece el gobierno para dar respuestas a necesidades básicas de la población, pero después observamos que pretende afectar recursos a actividades que le son ajenas a la función del Estado”.

La FESC, cuestiona la necesidad de crear este tipo de empresas estatales ; “habiendo tanto para hacer en santa cruz en materia de infraestructura, que si entendemos como responsabilidad de un estado y gobierno que busca el desarrollo económico y productivo, como ser mejoramiento de las rutas , los puertos , más aeropuertos, o simplemente contribuir con apoyo financiero y analizar alternativas para bajar el alto costo logístico que paga nuestra incipiente cadena productiva santacruceña, prefiere crear empresas estatales para competir en forma desleal en actividades agropecuarias, inmobiliarias, pesqueras y/ o comerciales.

La Federación también destaca que históricamente, este tipo de empresas estatales termina siendo una carga para el Estado, solventada por los contribuyentes mediante el pago de impuestos. “El Estado debe ser promotor de la actividad privada, no competir y mucho menos de forma desleal al no pagar impuestos, como este proyecto estipula”. La historia de Santa Cruz nos muestra, que cada vez que el estado a intentado generar actividad que le compete al sector privado a fracasado y termina siendo una carga para los contribuyentes , por ejemplo la empresa de Pórfidos , los innumerables hoteles albergues provinciales y municipales con el supuesto beneficio de atraer al turismo , la pista de ski en rio turbio por ejemplo y los Mataderos municipales , todas buenas ideas plasmadas en un papel pero que en la práctica, solo generaron más empleo público, menos recursos para potenciar al sector privado , y más carga impositiva para todos los santacruceños “ No fuimos consultados ni informados sobre los beneficios para el sector que representamos, solo somos tenido en cuenta a la hora de pagar más impuestos y la suba de los servicios como ser la energía eléctrica por parte de la empresa estatal Servicios Públicos “.

La creación de esta sociedad anónima estatal será debatida en la Legislatura, y desde la Federación Económica de Santa Cruz, en representación del sector comercial y productivo Pyme de las localidades de la provincia, se continuará exigiendo que se prioricen las necesidades básicas de la población y se promueva el desarrollo del sector privado.