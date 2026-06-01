La Expo de Artesanos reúne a decenas de productores en el gimnasio Enrique Mosconi

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud lleva a cabo la Expo de Artesanos que se desarrolla durante sábado y domingo en las instalaciones del gimnasio Enrique Mosconi, con la participación de numerosos expositores locales y de la región, con el objetivo de promover el trabajo artesanal, fortalecer la economía cultural y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.

La subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, destacó la gran convocatoria alcanzada en esta nueva edición y el entusiasmo de los artesanos por mostrar sus creaciones al público. “Estamos muy contentos por la cantidad de expositores que participan de esta expo. Hay una gran variedad de propuestas y mucho trabajo detrás de cada producto que se exhibe”, expresó.

Asimismo, remarcó que este tipo de eventos representan una importante oportunidad para visibilizar el talento local y regional. “Los artesanos encuentran aquí un espacio para mostrar lo que hacen durante todo el año, compartir sus experiencias y acercar sus producciones a los vecinos”, señaló.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de la gestión del intendente Pablo Carrizo a las actividades culturales que fortalecen la identidad de la comunidad y generan movimiento durante los fines de semana.

La expo ofrece artículos de diferentes rubros, entre ellos tejidos, bijouterie, decoración, artesanías en madera, productos regionales y múltiples creaciones realizadas por emprendedores y productores culturales.

Finalmente, Moreno invitó a las familias a recorrer la muestra y disfrutar de la propuesta. “Queremos que los vecinos se acerquen, recorran los stands, conozcan a nuestros artesanos y encuentren productos únicos elaborados con mucho talento y dedicación. Es una excelente oportunidad para compartir en familia y apoyar el trabajo local”, concluyó.