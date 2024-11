La Escuela Provincial de Danzas ganó el Festival Juvenil Patagónico del Folklore

La institución dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, obtuvo “El Tehuelche Artesanal” con una destacada participación en el certámen folklórico que se realiza anualmente en Puerto San Julián con distinciones en diferentes rubros.

Este fin de semana tuvo lugar la 47ª edición del Festival Juvenil Patagónico del Folklore en Puerto San Julián y contó con la participación de delegaciones de bailarines y bailarinas juveniles de distintas localidades.

Este festival se lleva adelante desde 1977, y durante dos días de música, danza y tradición en el escenario del Nicanor Hernández, las delegaciones compiten por el “Tehuelche Artesanal”, galardón que este año obtuvo la Escuela Provincial de Río Gallegos, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Gobierno.

La premiación por rubros fue la siguiente:

Solista de Malambo Sureño: Escuela Amakaik Río Gallegos.

Solista de Malambo Norteño: Escuela Provincial de Danzas Río Gallegos.

Solista Malambo Femenino: Escuela Amakaik Río Gallegos.

Malambo Combinado: Escuela Provincial de Río Gallegos.

Pareja de Danza Tradicional: El Vendaval, Caleta Olivia.

Pareja de Danzas Estilizadas: El Vendaval, Caleta Olivia.

Pareja de Zamba Estilizada: El Vendaval, Caleta Olivia.

Solista Vocal: Escuela Newelkelen, Pico Truncado.

Conjunto Tradicional: Escuela Koraiken, Puerto San Julián.

Rubro Ballet: Escuela Provincial de Río Gallegos.



En rueda de prensa, cuatro de los integrantes del Ballet a cargo de Fernando Valle y Anita Lamas dieron detalles de la participación en este certamen.

En primer término, Mía López indicó que la competencia tuvo lugar el viernes 9 y sábado 10 en Puerto San Julián y la escuela se presentó en todos los rubros. “Fue una experiencia muy linda porque esa competencia es muy unida y se trata de un festival muy importante”, explicó la bailarina.

A la vez remarcó que “el año pasado también habíamos ido con un distinto grupo y otra propuesta en conjunto estilizado y este año se añadieron más rubros en los que pudimos participar”. También destacó la obtención del premio Tehuelche Mayor como mejor delegación.

A su turno, Elías Méndez, señaló: “El festival en sí es algo muy hermoso, porque te hace sentir muchas emociones. Es algo bastante lindo y con un grupo hermoso como ellos, la verdad que es algo que a mí me llena en el corazón, me enorgullece”.

También subrayó que “este es mi último año participando en ese festival, pero me fui de la mejor manera. Espero que sigan triunfando, sigan creciendo y se sigan unidos, como es el principal propósito de este festival”.

En cuanto a su participación, Franco detalló que participó en el rubro Conjunto Estilizado, Conjunto Tradicional y como músico junto al combinado de Malambo Menor.

“Haber sacado el primer puesto, es algo muy lindo y algo que nos motiva y bastante bueno para el crecimiento”, sostuvo el bailarín.

Por su parte, Franco Silva contó que este fue su primer viaje con la delegación. “La pasamos de la mejor manera, fue muy lindo también estar con los chicos y poder haber festejado con ellos”, indicó.

Por último, Xavi Garay sostuvo: “Este viaje me pareció muy lindo. Muy hermoso compartir con todo este grupo que me rodea. No competí tantas veces, pero sí fue muy lindo también poder acompañar el debut de Franco, de Bauti, de bastantes chicos”.