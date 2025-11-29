La Escuela Primaria N° 57 realizó la 2da Edición de “La Vuelta al Barrio”

La Escuela Provincial Primaria N° 57 de Caleta Olivia llevó adelante la segunda edición de la propuesta recreativa “La Vuelta al Barrio”, una actividad que reunió a estudiantes, familias y docentes en una jornada deportiva y comunitaria llena de alegría y entusiasmo.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Educación Física, se desarrolló el viernes 28 de noviembre a partir de las 10:30. Durante la jornada, los participantes realizaron una carrera alrededor de la calle que rodea el Barrio 2 de Abril, disfrutando de un momento de integración, movimiento y encuentro entre la escuela y la comunidad. La gran participación de los estudiantes destacó el compromiso y la energía de la comunidad educativa.

En esta oportunidad, la profesora Micaela Hernández, responsable de la actividad, destacó la importancia de generar espacios de participación que fortalezcan los vínculos, promuevan hábitos saludables y permitan compartir experiencias significativas entre alumnos, familias y docentes.

Por último, la Escuela Provincial Primaria N° 57 agradeció la presencia y el acompañamiento de las familias, y celebró el crecimiento de esta actividad, que ya comienza a convertirse en una tradición emotiva y esperada, consolidándose como un momento especial de encuentro y comunidad para todos los participantes.