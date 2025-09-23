EN VIVO
La Escuela N°46, única Escuela Pública de Río Gallegos, clasificó a las olimpiadas provinciales de matemática

La Escuela Primaria Provincial N.° 46 “Integración Latinoamericana” hace historia al convertirse en la única escuela pública de Río Gallegos que logró clasificar a la instancia provincial de las XX Olimpiadas de Matemática de Santa Cruz.

Este logro refleja el esfuerzo, la dedicación y el talento de nuestros estudiantes, quienes con compromiso llevaron el nombre de la educación pública bien alto:

Ruiz Valentín


Ortiz Luna


Eiras Pérez León


Valenzuela Santino


Valle Misael


Morinigo Rodrigo

Rocha Bautista

Olavarría Zoe

González Julieta

La participación estuvo acompañada por la profesora Silvana Domínguez, quien guió y alentó a los chicos en cada etapa.

La directora, Prof. Alejandra Oyarzo, expresó con orgullo:

“Agradecemos a las familias, felicitamos a nuestros alumnos y reconocemos el trabajo de todo el personal docente. La Escuela 46 es hoy el símbolo de que la educación pública puede y debe brillar en cada espacio”.

La Escuela 46 reafirma su compromiso con la educación pública y celebra ser la única escuela pública de Río Gallegos en competencia, representando con orgullo a toda nuestra comunidad.

