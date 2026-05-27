La Escuela Municipal de Pádel recibió nueva indumentaria para fortalecer su participación deportiva

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, realizó la entrega de nueva indumentaria destinada a los alumnos de la Escuela Municipal de Pádel, en el marco del acompañamiento que se brinda a las distintas disciplinas deportivas de la ciudad.

La jornada contó con la presencia del secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, quien se acercó a compartir un momento con el profesor Brian Paiz y los jóvenes deportistas, destacando la importancia de seguir fortaleciendo los espacios municipales de formación, contención y desarrollo deportivo.

Esta entrega representa un nuevo respaldo para la escuelita, que viene creciendo de manera sostenida y que recientemente tuvo una destacada participación en un torneo nacional realizado en Comodoro Rivadavia, donde alumnos de entre 10 y 15 años compitieron en distintas categorías, obteniendo excelentes resultados.

“Muy contento por el torneo de los chicos en Comodoro Rivadavia, con resultados súper buenos, la mayoría ganando casi todos en sus categorías”, expresó el profesor Brian Paiz, quien valoró el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los estudiantes.

En ese sentido, el profesor también remarcó la constancia de los alumnos y el crecimiento que viene teniendo la actividad: “Los chicos nunca faltan, está todo el tiempo el club lleno, les gusta y siempre se siguen sumando más chicos a la actividad”.

Paiz destacó además el acompañamiento de las familias, al señalar que su presencia resulta fundamental para que los jóvenes puedan sostener los entrenamientos, participar de competencias y vivir estas experiencias deportivas. “La presencia de ellos es un motor fundamental, porque si no sería imposible el viaje con los chicos. El apoyo emocional hacia ellos es vital”, sostuvo.

Finalmente, el profesor resaltó que la Escuela Municipal de Pádel funciona como un espacio de formación integral para niños y jóvenes de la ciudad. “Es importante que se vuelquen hacia una actividad que hoy en día es súper masiva a nivel nacional, y que entiendan que acá hay un semillero de grandes personas y grandes jugadores de pádel en la localidad”, concluyó.