La escuela municipal de newcom celebra su “Torneo Aniversario”

Este fin de semana, la escuela municipal de newcom “Beatriz Justiniano” lleva adelante un gran encuentro deportivo para celebrar su aniversario. La competencia cuenta con la participación de 19 equipos en las categorías mixtas +40 y +50.

Adriana Pereira, directora de la Escuela municipal, sostuvo que, si bien la escuela comenzó sus actividades en el año 2.022, es el primer aniversario que celebran con un torneo de estas características.

“Esto era un deporte para el adulto mayor, con los años se va haciendo más competitivo, pero nosotros buscamos no perder la esencia de dónde viene el newcom, y que sigamos honrando a nuestros mayores”, subrayó.

La directora agradeció la participación de cada delegación y destacó el trabajo realizado por los integrantes de la escuela municipal para concretar la actividad, que incluyó entrega de reconocimientos y el recuerdo siempre respetuoso hacia “Beatriz Justiniano”, una de las principales formadoras de la actividad.

El torneo comenzó este sábado 15 de noviembre y continuará mañana domingo en instalaciones del gimnasio municipal “Francisco “Pancho” Cerda, e incluirá un tercer tiempo para disfrutar de un grato momento de camaradería entre los participantes.