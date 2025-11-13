La Escuela Industrial en Procesos Energéticos se prepara para la exposición de Proyectos Finales

Estudiantes de la Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) de Río Gallegos se encuentran culminando exitosamente sus Prácticas Profesionales Formativas (PPF) en la empresa Distrigas S.A., y se preparan para la presentación final de sus proyectos, que marcará el cierre de este importante ciclo de formación.

Así lo confirmó el Subgerente de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A, Maximiliano Gómez, quien destacó la relevancia de esta etapa para la formación de futuros técnicos. Gómez, en coordinación con el jefe técnico de la Sucursal y el equipo de empleados de la empresa, organizó las tareas y el seguimiento de los estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas.

“Estamos muy satisfechos con el desempeño y el nivel de compromiso que han demostrado los estudiantes de la EIPE. Estas prácticas son una inversión fundamental en el futuro energético de nuestra provincia, ya que permiten a los jóvenes aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real y estratégico”, expresó Maximiliano.

En este sentido, dicho programa de prácticas profesionales se alinea directamente con la visión estratégica del Gobernador Claudio Vidal, que prioriza la Educación como base de la sociedad y el Trabajo Genuino como motor del desarrollo económico.

La gestión provincial impulsa la formación técnica y profesional de calidad para garantizar que los jóvenes santacruceños sean protagonistas en sectores productivos clave como la energía.

El cumplimiento de este convenio entre Distrigas S.A. y el Consejo Provincial de Educación (CPE), con un fuerte enfoque social, no solo fortalece las capacidades de los estudiantes, sino que también asegura el futuro operativo de la empresa estatal, cuyo rol es fundamental para llevar el servicio esencial de gas a cada rincón de la provincia, priorizando la Justicia Social y la calidad de vida de los vecinos.

Exposición Final

La instancia final de las prácticas consistirá en una Exposición de Proyectos Finales, donde los practicantes presentarán ante autoridades de Distrigas S.A. y el equipo docente de la EIPE, los trabajos y aprendizajes obtenidos durante su inmersión en las diversas áreas de la compañía.

Los alumnos han desarrollado tareas en áreas clave como Innovación y Tecnología, Operaciones y Mantenimiento, y Supervisión de Obras, contribuyendo a procesos reales de la distribución de gas y fortaleciendo sus capacidades en el sector energético.