La Escuela Expresarte Utópica Dance ganó el Gallegos Baila Patagónico

Terminó este domingo una nueva edición del Gallegos Baila Patagónico que organiza la Municipalidad de Río Gallegos. Este evento reunió a más de 1200 bailarines de todas las edades. Hubo más de 200 presentaciones en las distintas categorías, marcando un nuevo record de participación. Se repartieron 5.700.000 pesos en premios. La Escuela Expresarte Utópica Dance fue la gran ganadora.

El Gallegos Baila Patagónico ya se consolidó en la agenda cultural santacruceña y genera gran expectativa cada año, al punto que algunos elencos se preparan con muchos meses de anticipación para participar. En esta edición 2025 estuvieron presentes escuelas y grupos de danzas de Caleta Olivia, Piedra Buena, Puerto San Julián, El Calafate y Río Gallegos.



Los más de 1200 bailarines, desde 2 años hasta adultos mayores, participaron en las categorías Infantil, Juvenil, Adultos y Seniors y pasaron por todas las ramas de la danza, menos el tango y el folclore que tienen sus propios eventos especiales.

Además, el certamen contó con la presencia de las artistas “Sole” Bayona, “Valu” Toranzo y Aaliah, quienes brindaron seminarios gratuitos y oficiaron de jurados en el certamen.

Cabe destacar que las familias acompañaron masivamente en los dos días que duró el certamen, y también pudieron disfrutar de distintos productos gracias a los puestos de emprendedores que se ubicaron dentro del predio del Boxing Club.

Esta actividad fue organizada por el Municipio de Río Gallegos a través de las áreas culturales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, con el apoyo del Intendente Pablo Grasso y la participación de diferentes sectores municipales, como Ornamentación y Festejos y Protección Civil, entre otros.

Premios

Categorías Juvenil y Adultos:

1° Escuela Expresarte Utópica Dance – Ganó 1 millón 500 mil pesos.

2° Ballet La Querencia de Río Gallegos – Ganó 1 millón de pesos.

3° Academia de Danzas V & V de El Calafate – Ganó 800 mil pesos.

Categorías Infantil 1 y 2:

1° Piruetas al Viento de Río Gallegos – Ganó 1 millón de pesos.

2° Estudio Tango Ashara de Río Gallegos – Ganó 800 mil pesos.

3° Escuela de Danzas Renacer de Río Gallegos – Ganó 600 mil pesos.

Premios especiales

Al cierre del Gallegos Baila Patagónico también se hicieron menciones especiales a: Bailarín/a Revelación; Mejor Bailarín/a Infantil; Mejor Bailarín/a Juvenil; Mejor Bailarín/a Adulto/a; Mejor Vestuario y Maquillaje; Mejor Coreografía; Mejor Profesor/a; y Mejor Escuela.