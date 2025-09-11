La Escuela de Patín “A.M.A” organiza un Té Bingo Solidario para solventar los gastos del grupo de competencia

El próximo 21 de septiembre a las 15:00 hs en el Salón de Supe, la Escuela de Patín A.M.A llevará adelante un Té Bingo Solidario con el objetivo de recaudar fondos para solventar los gastos del grupo de competencia que representará a la institución en el Torneo de Patinaje A.C.P.A. en Esquel.

Durante el evento se entregarán premios, productos y vales donados por comerciantes y emprendedores que acompañen esta iniciativa. La entrada tiene un valor de $5.000 e incluye dos cartones para jugar.

Como parte de la difusión de la actividad, la profesora Andrea, junto a las alumnas Hannah y Martina, acompañadas por sus mamás Daniela y Sandra, visitaron los estudios de la radio Frecuencia Patagonia 99.3 en el programa Centralizate, donde compartieron detalles de la propuesta solidaria e invitaron a la comunidad a sumarse.

Desde la Escuela de Patín A.M.A agradecen el apoyo y la colaboración de todos aquellos que contribuyan para que las jóvenes patinadoras puedan cumplir el sueño de representar a la ciudad en esta importante competencia.

