La Escuela de Cadetes de la Policía ofrece Tecnicaturas Superiores con validez nacional y provincial

La Escuela de Cadetes “Crio. Inspector (R) Eduardo V. Taret” mantiene abiertas las inscripciones para el próximo ciclo lectivo, con una amplia propuesta académica en áreas estratégicas de la seguridad y la investigación. Con la revalidación de sus títulos a nivel nacional y provincial, la institución se consolida como la escuela policial con mayor diversidad de ofertas formativas del país.



La Dirección del Departamento Escuela de Cadetes invita a la comunidad a sumarse a las Tecnicaturas Superiores, cuya validez nacional fue revalidada este año hasta 2028 gracias a la gestión conjunta de la Subsecretaría de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz; el Consejo Provincial de Educación; y desde la Nación, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano.



Referente en la formación policial y académica en Argentina, la Escuela de Cadetes ofrece cinco propuestas que combinan excelencia técnica, compromiso social y valores democráticos:



-Investigación Criminal



-Seguridad Pública y Ciudadana



-Gestión de Siniestros



-Tratamiento Penitenciario



-Criminalística



Las carreras están orientadas a fortalecer la preparación de quienes asumen la vocación de servicio público, aportando a la seguridad, la prevención y la convivencia ciudadana en toda la provincia de Santa Cruz.



Para conocer los requisitos e inscribirse, las y los interesados pueden acceder al código QR disponible en las piezas de difusión oficiales.