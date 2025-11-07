La escuela “Andanzas” realizará un té-peña solidario para apoyar un viaje de su grupo infantil

El evento se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, con el objetivo de recaudar fondos para que los más pequeños de la Escuela de Danzas Folclóricas “Andanzas” participen en el Festival Infantil Cañadón León, en Gobernador Gregores.

El profesor Hugo Bordón, referente de la Escuela de Danzas Folclóricas “Andanzas”, anunció la realización de un té-peña solidario este domingo 9 de noviembre a las 15:30 horas en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, con el fin de recaudar fondos para el viaje del grupo infantil al Festival Cañadón León, que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en Gobernador Gregores.

“Hace 37 años que doy clases de folclore a la comunidad, participando de todos los eventos donde somos invitados o convocados. En esta oportunidad, queremos colaborar para que los chicos puedan cumplir su sueño de viajar”, expresó Bordón.

El encuentro, que se presentará como un mate-té-show-bingo, contará con la participación de todos los grupos de danza de la escuela, sorteos con numerosos premios y un ambiente familiar para disfrutar de la música y la tradición folclórica. “El grupo infantil está formado por 16 chicos, que llevan dos cuadros de malambo y bombos. Se están preparando a pleno, y todavía necesitamos cubrir los gastos del transporte”, comentó el profesor.

Bordón destacó además el compromiso del grupo de padres, que “viene trabajando desde hace varios meses para hacer posible este viaje tan importante para los niños”. Finalmente, invitó a toda la comunidad a sumarse: “Pueden acercarse al Centro de Jubilados y adquirir su tarjeta allí mismo”.