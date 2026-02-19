La EPJA Secundaria N° 21 abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La institución, destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hayan finalizado la secundaria, funcionará de lunes a viernes en turno vespertino y mantendrá abiertas las inscripciones durante febrero y marzo.

En diálogo con Voces y Apuntes, la profesora Noel Vega y Noelia Amaya brindaron detalles sobre la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de la EPJA Secundaria N° 21, institución que funciona bajo la modalidad de jóvenes y adultos.

Durante la entrevista, explicaron que la escuela desarrolla sus actividades en el edificio de la Escuela N° 14, en el horario de 19:00 a 23:10, de lunes a viernes, y que las inscripciones permanecerán abiertas durante todo febrero y marzo. Asimismo, remarcaron que pueden inscribirse todas las personas mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios.

La EPJA N° 21 cuenta con dos orientaciones: Ciencias Naturales y Economía y Administración, cada una con proyectos específicos. Además, dispone de un anexo en la Unión Vecinal de Zona de Chacras, donde funcionan tres cursos correspondientes a la modalidad de Ciencias Naturales.

En cuanto a la documentación requerida, detallaron que los interesados deberán presentar un legajo con fotocopia de DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y certificado de finalización de estudios primarios. Quienes hayan cursado algún año del nivel secundario deberán gestionar el pase correspondiente. Toda la documentación debe entregarse por triplicado y en folio oficio.