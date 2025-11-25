La EPJA N° 21 impulsa la continuidad educativa con una Expo Carreras abierta a toda la comunidad

En el marco de la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la EPJA Secundaria N° 21 realizará hoy una Expo Carreras destinada a sus futuros egresados y a toda la comunidad caletense. La propuesta busca visibilizar la modalidad, informar sobre opciones de formación superior y garantizar el acceso a quienes trabajan y no pueden asistir a eventos en horarios tradicionales.

En el marco de las actividades por la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la rectora Noel Vega y la docente Ana Bringas brindaron detalles sobre la Expo Carreras que se desarrollará hoy, de 19:30 a 22:30, en la sede central de la EPJA Secundaria N° 21, ubicada en la Escuela N° 14.

Noel Vega destacó que el objetivo principal es visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año en la institución y acercar información clave a los estudiantes próximos a egresar.

“Iniciamos hoy con una Expo Carreras con una serie de instituciones educativas de nivel superior que están invitadas y van a asistir a nuestro colegio para informarles a nuestros futuros egresados las opciones educativas que tienen para seguir sus estudios”, explicó. Además, remarcó que la actividad es abierta a toda la comunidad: “Es una oportunidad para toda la comunidad que quiera acercarse en el horario de 19:30 a 22:30”.

Por su parte, la docente Ana Bringas subrayó la importancia de generar espacios inclusivos y accesibles:

“Las expectativas son muy altas, siempre apuntamos alto con las actividades, y no solo es para nuestros estudiantes y los del Urquiza, sino para toda la comunidad caletense”, expresó. También agradeció a las instituciones que confirmaron su participación: “Estamos agradecidos con todos los que se han sumado a esta propuesta”.

Desde la institución explicaron que tradicionalmente las expo carreras se realizan por la mañana o la tarde, lo que dificulta la asistencia de estudiantes de la EPJA que trabajan, así como de otros vecinos. Por ello, decidieron organizar el evento en horario nocturno para “cubrir las necesidades de esas personas y promover la continuidad educativa y la profesionalización de nuestros estudiantes”.

Ver la entrevista completa.