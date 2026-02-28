La Economía Social como motor de crecimiento para las mujeres emprendedoras

Este viernes, en un acto cargado de emotividad, la Secretaría de Estado de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, realizó la entrega de equipamiento a emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Río Gallegos.

La iniciativa se enmarca en el programa provincial “Santa Cruz Produce”, impulsado por el Gobierno de Claudio Vidal, que tiene como objetivo acompañar y fortalecer a quienes forman parte de la economía social mediante la entrega de insumos, capacitaciones y la generación de espacios de comercialización como el Mercado de la Economía Comunitaria.

Historias que inspiran

Fernanda Correa y Paula Chávez, emprendedoras del rubro textil, recibieron máquinas overlock que potenciarán el crecimiento de sus proyectos. Ambas se conocieron en el jardín de infantes de sus hijas, y lo que comenzó como una charla cotidiana entre madres, hoy se transforma en una oportunidad compartida de crecimiento.

“Tengo un emprendimiento de moños y ahora, con la overlock que nos entregó Desarrollo Social, voy a empezar a hacer disfraces y trajes patrios para alquilar”, contó Fernanda con entusiasmo.

Paula, quien también trabaja en la confección de disfraces y tapicería, destacó que el nuevo equipamiento le permitirá trabajar con mayor rapidez y eficiencia. Fue ella quien, tras acercarse a la Secretaría de Economía Social, invitó a Fernanda a presentar su proyecto.

“Ella estaba por su lado y yo por el mío. Nos conocimos en el jardín con nuestras niñas. Nos acercamos y empezamos a hacer los papeles que nos pedían”, recordó Correa, subrayando que esta herramienta no solo mejora la producción, sino también la calidad de cada prenda que realiza.

La emoción también estuvo presente en Sandra Vargas, emprendedora del rubro repostería y gastronomía, quien recibió una cocina industrial. Visiblemente conmovida, expresó:

“Estoy muy agradecida al Gobierno; hicieron todos los trámites correspondientes y eso hoy me permite tener mi cocina industrial para desarrollar mi emprendimiento”.

Y agregó: “Me pone muy feliz, porque puedo generar mis propios ingresos. A los emprendedores quiero decirles que hay que ponerle empeño y ser productivos; todo se puede”.