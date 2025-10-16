La División Guardia Infantería Zona Sur celebró su 21° Aniversario

Este jueves 16 de octubre se conmemoró el 21° aniversario de la creación de la División Guardia Infantería Zona Sur, unidad que desde 2004 se ha consolidado como una reserva activa clave dentro del accionar policial, preparada para intervenir en situaciones que requieren una respuesta inmediata y eficaz.



Durante el acto, se destacó la labor de la División en materia de capacitación continua, tanto de su propio personal como en tareas de formación a efectivos de otras provincias. También se realizó un emotivo homenaje a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber, reafirmando los valores de compromiso y entrega que caracterizan a la fuerza.



La ceremonia fue encabezada por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli, y contó con la presencia de subsecretarios del Ministerio de Seguridad, el titular de la División, Comisario Luis Amanquez, así como autoridades ministeriales, directores generales, jefes de departamento y división, suboficiales, agentes y personal en situación de retiro.



Durante el encuentro se entregaron presentes y reconocimientos a instituciones y personas que han acompañado y colaborado con la División a lo largo de estos 21 años, fortaleciendo su crecimiento institucional y operativo.



El aniversario reafirmó la vigencia y el compromiso de la División Guardia Infantería Zona Sur con la seguridad ciudadana, el profesionalismo y el espíritu de servicio público.