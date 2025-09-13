La División Fuerzas Especiales conmemoró el 39° Aniversario

En las instalaciones de la División Fuerzas Especiales de la ciudad de Río gallegos, se conmemoró este viernes el 39° Aniversario al servicio de la comunidad, como una unidad esencial para la seguridad, demostrando disciplina, profesionalismo y compromiso con la defensa del orden y la protección de la vida humana, siendo su personal especializado en la resolución de situaciones de crisis.

El acto estuvo encabezado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el jefe y Subjefe de la Policía Provincial, Crio. Gral. Diego Agüero y Luis Bordón respectivamente, entre otras autoridades provinciales y de la fuerza policial.

Se realizó el descubrimiento de un muro que simboliza la identidad y permanencia en la institución, y posteriormente se hizo lo propio con la galería de fotos de jefes de la dependencia. Asimismo, reconocimos a los efectivos que forman parte de la División y se entregó un presente al Crio. Diego Ortiz, ex jefe de Fuerzas Especiales y pilar fundamental en los cimientos de la misma.

Felicitamos y saludamos a quienes integran y fueron parte de la División Fuerzas Especiales por su dedicación y vocación de servicio durante estas casi cuatro décadas. Instamos a seguir por este camino, honrando a nuestra Policía y sirviendo a la comunidad.