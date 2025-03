La Dirección de Políticas de Género repudia el congreso de “falsas denuncias”

Desde la Municipalidad capitalina cuestionó la realización del primer congreso nacional sobre “falsas denuncias”, que pretende desalentar a las mujeres a acudir a las comisarias y juzgados.

La jefa del Departamento de Territorial y Promoción de Derechos, Florencia Ríos, explicó que “tomar la decisión de realizar una denuncia no es un proceso fácil y en la mayoría de los casos no hay un acompañamiento real y empático para afrontarlo, los pasos administrativos no son fáciles y muchas veces viven una revictimización en cada sala que pasan al contar su relato. En ese momento existe mucho miedo, mucha angustia, miedo a quedar sin nada, miedo a que no les crean, miedo a los prejuicios sociales, miedo a que cuando salgan de esos lugares la violencia que sufran sea peor”.

La funcionaria de la Dirección de Políticas de Género dependiente de la Secretaría de Gobierno, destacó que “la lucha de las mujeres y disidencias generó cambios para que este camino sea respetuoso y empático, para concientizar a la sociedad sobre la violencia de género, diversidades y las infancias, y para que existan espacios de escucha activa” sin embargo “hoy se pone en duda nuevamente a las mujeres con el fin de desalentarlas, que no denuncien, que no hablemos de las violencias por motivos de género, de deslegitimar sus derechos y a las instituciones que trabajan en la temática”.

Asimismo, la jefa del Departamento de Territorial y Promoción de Derechos manifestó que “desde la Municipalidad de Río Gallegos queremos decirle a cada mujer que en nuestra Dirección de Políticas de Género es un lugar seguro para sacarse dudas y acompañarlas en el proceso de denuncia. Nosotras sí les creemos”.

Para finalizar, Ríos dijo que encuentros como el que proponen en el Hotel Patagonia “buscan criminalizar a las mujeres y no ayuda a erradicar las violencias. El problema no son las personas que denuncian, ese es un derecho de cada persona y es competencia de la Justicia evaluar sabiendo que ya existen los mecanismos para resolver si existe o no una falsa denuncia”.

Por eso, “entendemos que esto viene de un proyecto político que nos tiene como enemigas, que busca deslegitimar la lucha feminista y de las diversidades, la conquista de derechos. El vaciamiento de las políticas de género tanto a nivel nacional como provincial es una clara muestra de una decisión política que implica llanamente el abandono de las víctimas de este flagelo que nos atraviesa como sociedad. Un estado ausente es un estado cómplice”, cerró la funcionaria municipal.