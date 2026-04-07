La diputada Moira Lanesan y el intendente Pablo Grasso impulsan la declaración de Río Gallegos como “Capital Nacional del Kilómetro 0” de la Ruta 40

La diputada nacional Moira Lanesan presentó un proyecto de ley para declarar a Río Gallegos como “Capital Nacional del Kilómetro 0” de la Ruta Nacional 40. La iniciativa cuenta con el respaldo del intendente Pablo Grasso, legisladores de distintas provincias y el área de Turismo municipal.

El objetivo es reconocer el rol estratégico de la capital santacruceña como principal centro urbano, puerta de entrada y nodo logístico para quienes recorren la emblemática ruta. Según Lanesan, Río Gallegos reúne las condiciones necesarias en infraestructura hotelera, conectividad aérea y terrestre, y servicios turísticos, lo que la posiciona como el punto de partida más accesible y funcional.

Si bien el cartel del Kilómetro 0 se encuentra en Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros de la ciudad, ese sitio no cuenta con las condiciones logísticas necesarias para recibir el flujo de turistas. En este contexto, Río Gallegos se consolida como base operativa y puerta de ingreso hacia Tierra del Fuego y ciudades de la Patagonia chilena como Punta Arenas y Puerto Williams.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de legisladores de diferentes bloques y regiones, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Paulo Agustín Tita, Guillermo Michel, Marianela Marclay, Gustavo Bordet, Guillermo Snopek, Kelly Olmos y Nicolás Trotta. Desde el oficialismo local destacaron que este respaldo refleja una mirada federal que reconoce las fortalezas de cada región.

El proyecto también pone en valor la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, que alberga una de las colonias más importantes de pingüinos de Magallanes en Sudamérica, con cerca de cien mil ejemplares durante septiembre y octubre. La iniciativa apunta a fortalecer la promoción turística, el desarrollo económico y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Desde el municipio señalaron que la declaración permitirá impulsar el turismo, generar empleo y potenciar los atractivos de la región. En ese sentido, destacaron el trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo local, encabezada por Mercedes Neill.

El proyecto se encuentra actualmente en comisión y se espera su tratamiento en el recinto en las próximas semanas.