La Dinámica de la Materia: Tony Prieto expone más de tres décadas de trabajo

El próximo viernes 7 de junio, el renombrado escultor local Tony Prieto inaugurará su muestra “Prieto: la dinámica de la materia” en la Sala Liliana Venanzi del Centro Cultural de Caleta Olivia. La exposición, que reúne más de tres décadas de trabajo, promete ser imperdible para los amantes del arte.

En una entrevista con Voces y Apuntes, Tony Prieto expresó su entusiasmo por la inauguración de la muestra el viernes a las 20 horas. “Es una muestra retrospectiva con la que he estado trabajando a lo largo de los años, y hace mucho que no exponía en Caleta. Lo he hecho en Comodoro Rivadavia en 2022 con la última muestra grande que hice. Logramos conformar un gran equipo de trabajo junto a Noelia, Jeremías Castro y Gabriel Prieto en la gráfica. Está todo encaminado para la muestra”, señaló Prieto.

La Profesora Noelia Villacorta, encargada de la producción y el montaje de la muestra, compartió su agradecimiento por ser parte del proyecto. “El nombre se decidió justamente porque es una muestra retrospectiva y hay alrededor de 25 obras que fueron realizadas durante más de tres décadas. Es una recopilación de muchas obras en distintas etapas que pertenecen a distintas series. Una se llama ‘La genealogía de las formas’, otra ‘Variaciones de las formas petroleras’, y otros trabajos no están encasillados en una serie, pero unidos tienen un concepto en común, y engloban muchas ideas desde su concepción, ya que Tony trabaja con maderas de la zona”, explicó Villacorta.

La exposición promete ser una muestra enriquecedora del talento y la trayectoria de Tony Prieto, ofreciendo al público la oportunidad de apreciar una amplia variedad de sus obras y conceptos artísticos.