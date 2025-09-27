27 de septiembre de 2025

La delegación local partió esta tarde rumbo a los Juegos Evita 2025

En la tarde de este sábado 27 de septiembre partió la delegación local hacia Mar del Plata, donde se disputará una de las competencias nacionales deportivas más importantes. El intendente Pablo Carrizo junto al secretario de Estado de Deportes del Gobierno Provincial Ezequiel Artieda saludaron en el gimnasio Pancho Cerda a los deportistas y acompañantes que representarán a la provincia a nivel nacional.

La delegación provincial comenzó su largo trayecto en Río Gallegos esta mañana, a la cual por la tarde se sumaron 30 deportistas de Caleta Olivia. Los jóvenes continúan hacia la Costa Atlántica bonaerense donde arribarán mañana. El lunes será el día de acreditaciones y el martes iniciarán las competencias.

Los juegos se desarrollarán del 29 de septiembre al 4 de octubre. La delegación de la provincia de Santa Cruz lleva a 360 deportistas. El deporte es uno de los ejes de gestión tanto del gobierno provincial como el municipal, destinando recursos, generando nuevos espacios y propuesta para promover su práctica.

El intendente Pablo Carrizo afirmó que esta participación es gracias a “Un gran esfuerzo para poder cumplir con estos deportistas que nos representan y les deseamos mucha suerte. Hay un gran sacrificio para poder estar en condiciones y a la altura de las circunstancias para este tipo de competiciones. Es una oportunidad para todos, e inspiración para que otros deportistas también puedan participar de próximos juegos”.

Caleta Olivia se posiciona como sede en instancias provinciales de los Juegos Evita de algunas disciplinas y de otras competiciones. “Hay mucha actividad deportiva, claramente nos están faltando espacios físicos para contener a esos jóvenes. Es un gran desafío que tenemos como Gobierno de poder proyectar nuevos espacios deportivos para nuestra ciudad”, remarcó al respecto.

El secretario de Estado de Deportes Ezequiel Artieda arribó junto a la delegación y expresó que “es un viaje muy esperado por toda la delegación, se preparan muchísimo tiempo para llegar a esta etapa. Fue una decisión política del gobernador Claudio Vidal de decir sí al deporte, detrás de estos 360 deportistas hay muchas familias e ilusiones”.

El secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones fue parte del encuentro y despedida, donde destacó que “es un esfuerzo importante, una inversión a través del gobierno y nosotros también aportamos para que los deportistas y los profes puedan viajar”. Expresó que los participantes están contentos “y ansiosos también porque algunos es la primera vez que van a viajar a representarnos a nivel nacional y creo que es importante seguir con este proceso y el crecimiento de nuestros jóvenes”.