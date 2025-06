La Corte Suprema decidió por unanimidad la condena a prisión e inhabilitación de Cristina Kirchner

El Máximo Tribunal ratificó la condena a 6 años de cárcel e imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida para la ex mandataria. La noticia llegó mientras la presidenta del PJ se encontraba en la sede del Partido Justicialista para definir estrategias junto a su equipo.

Finalmente, y como parte de una decisión que podría cambiar el rumbo político de Argentina, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, intrínsecamente relacionada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso, se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Con esta medida, la ex presidenta enfrentará seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

El Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, había convocado a sus colegas Ministros hoy a las 16 hs, para decidir el caso conocido como “Vialidad”. Pasadas las 16, momento en que las expectativas por el anuncio se mantenían en un punto cúlmine, tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían emitido sus votos. Sin embargo, el anuncio no salió sino hasta las 17:20, una hora y veinte después.

Esto se hace en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (texto conformado por acordada 36/2003), según el comunicado dado a conocer por el Máximo Tribunal.

El borrador que circula entre los magistrados fue redactado por el secretario penal de la Corte, Diego Seitún. En él se propone desestimar todos los recursos interpuestos, tanto por las defensas como por el fiscal Mario Villar, y respaldar así la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner, junto con las penas impuestas a los otros ocho acusados.

Dicho documento, aunque considerado por los jueces, no es vinculante, ya que cada magistrado dispone de sus propios textos elaborados por los equipos de sus vocalías.

Cristina Kirchner presa

En una jornada clave, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó una reunión con el bloque de senadores de Unión por la Patria en la sede del PJ Nacional. Allí aguardaron juntos la posible resolución de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad.

En las puertas de la citada sede fue recibida por cientos de militantes que se encontraron allí desde temprano para manifestar su respaldo a la ex mandataria, quien, si hoy es condenada, no podrá ser candidata a diputada por la tercera sección electoral.

De la reunión participan los jefes de los bloques kirchneristas del Frente Nacional y Popular, José Mayans, de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, y de Convicción Federal, Fernando Salino.

Asistieron 32 de los 34 senadores K, con excepción de la santiagueña Claudia Abdala, y el chaqueño Antonio Rodas.

El informe de Seitún examinaba detalladamente los argumentos de los recursos de queja, revisa precedentes jurisprudenciales de la Corte en casos análogos y sugería una resolución específica: aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para desestimar los planteos sin mayor análisis.

Este procedimiento, habitual en el tribunal, permite rechazar recursos sin entrar en un debate jurídico extenso ni fundamentar exhaustivamente la decisión. Sin embargo, dado el impacto político e institucional de este caso, los jueces optaron por dedicar más tiempo a preparar un fallo más elaborado.

La Causa Vialidad que puede terminar con Cristina Kirchner presa

La sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Estos magistrados evaluaron irregularidades en la asignación de obras públicas en Santa Cruz y el desvío de fondos públicos.

En noviembre pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó esta condena en un fallo de más de 1.600 páginas, y desestimó los recursos de las defensas y del fiscal.

En la misma resolución, se confirmaron las penas por fraude a la administración pública de Lázaro Báez (6 años), José López (6 años), Nelson Periotti (6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), José Santibáñez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses). Todos los exfuncionarios fueron inhabilitados de por vida para cargos públicos, medida también avalada por Casación.

Por decisión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, se descartó la aplicación del delito de asociación ilícita, y se ratificó la absolución del tribunal oral en este punto. En disidencia, Hornos sostuvo que sí correspondía calificar los hechos como asociación ilícita.

El fallo de la Corte también consolida las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

Alberto Fernández, sobre el fallo de la Corte: “Los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley”

Tras ser acusado por diversos sectores de “callar” en un momento tan delicado para la ex mandataria, finalmente Fernández se pronunció acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa Vialidad. Ocurrió algunas horas antes de la decisión del Máximo Tribunal. Allí, afirmó que a los opositores “no se los persigue judicialmente” sino que se los juzga “conforme a la ley”.

A través de sus redes, el ex mandatario hizo referencia a un tuit en donde se lo acusaba de quedarse “callado” ante el fallo de la Corte contra la ex presidenta Cristina Kirchner y defendió a su ex compañera de fórmula.“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, expresó.

Juan Grabois, sobre el fallo: “Si condenan a Cristina, es el inicio de una virtual dictadura”

A través de sus redes sociales, el dirigente social convocó a defender a la titular del PJ “en la calle” y denunció que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifique la condena constituirá “un estado de sitio encubierto” y representará “la ruptura definitiva del orden constitucional argentino”. Todo esto ocurrió horas antes de que el Máximo Tribunal se expidiera.

En este sentido, Grabois manifestó que esto es “el inicio de una virtual dictadura” y agregó: “Todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano y la identidad nacional-popular de nuestro pueblo”.

Gremios se encuentran convocados en la sede del SMATA

Dirigentes de diversos sindicatos llamaron a un encuentro de urgencia ante la decisión judicial en la sede del SMATA ubicada en la Avenida Belgrano 665. Hasta el momento, se confirmó la presencia de los dirigentes Ricardo Pignanelli (secretario general) y “Paco” Manrique; Sergio Palazzo (La Bancaria); Abel Furlán (UOM); “Etín” Ponce (ATILRA); Guillermo Moser (luz y fuerza); Carlos Ortega (Secasfpi); Vanesa Siley (SITRAJU); Víctor Santa María (Suther); Alejandra López y José Luis casares (SADOP).

También estarán Norberto Di Próspero (APL); Héctor “Gringo” Amichetti (Gráficos); Horacio Arreceygor (Satsaid); Daniel Catalano (ATE Capital); Fabián Cattanzaro y Graciela Aleña (Vialidad); Carlos Minucci (APSEE); Ana Rugiero y “Nacho” Bruno (FATUN); Daniel Ricci (Fedun); Hugo Yasky (CTA); Nahuel Chancel (Supeh); Juan Speroni (Navales); José Ramón Luque (FOEIPCYQ); Marcelo Parente (secretario general de las 62 organizaciones); Hernán Doval (CTM Municipales); y Aníbal Torreta (SUTECBA).