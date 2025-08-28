“La Copa de la Niñez” vuelve a Caleta Olivia con más de 400 competidores

El próximo domingo 31 de agosto, el Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen será sede de la 29° edición de la Copa de la Niñez, uno de los torneos de taekwondo más importantes de la Patagonia. Más de 410 atletas de distintas localidades de la región ya confirmaron su participación en este evento interprovincial, que año tras año mantiene un alto nivel de competencia.

Organizado por la Asociación Pingüinera bajo la coordinación del instructor Fernando Tapia, el campeonato se desarrollará en cinco áreas de combate y contará con la novedad del sistema electrónico de puntuación, que permitirá seguir los resultados en vivo desde una aplicación móvil. Además, habrá más de 30 premios para el público y la entrada general tendrá un valor de $4.000.

La Copa de la Niñez ofrecerá tres modalidades: formas, lucha individual y lucha por equipos, esta última disputada en el ring central elevado y con la particularidad de los enfrentamientos cinco contra cinco. En cuanto a la premiación, los más chicos recibirán medallas de participación, mientras que en categorías mayores la competencia será más exigente.

Con más de 60 umpires entre árbitros y jueces, y delegaciones de ciudades como Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Perito Moreno, Comodoro Rivadavia y Trelew, el torneo promete una jornada cargada de adrenalina, técnica y espectáculo, consolidándose como un clásico del taekwondo patagónico.