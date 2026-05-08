“La contención del Estado municipal y provincial tiene que estar”, destacó Darío Mena tras la firma del convenio PAINA

El intendente de Río Turbio, valoró la renovación del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA), destacó el trabajo conjunto con la Provincia y adelantó avances en proyectos turísticos, sanitarios y de obra pública para la cuenca carbonífera.

En el marco de la renovación del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA), el intendente de Río Turbio, Darío Mena, destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial y remarcó la importancia de fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

“Muy satisfecho porque se da continuidad a un programa que viene hace tiempo y que hoy viene a resolver problemáticas muy importantes en la niñez y, sobre todo, en los municipios”, expresó el jefe comunal durante el acto desarrollado este jueves 7 de mayo en el Salón Gregores de Casa de Gobierno.

En relación al alcance del programa, Mena sostuvo: “La contención del Estado municipal y el Estado provincial tiene que estar, y creo que el programa PAINA apunta a eso. A fortalecer lo que son las niñeces, sobre todo la adolescencia y el grupo familiar”.

Asimismo, remarcó que la firma del convenio representa una herramienta concreta para los municipios. “Es algo que nos ayuda mucho en los dispositivos de contención de niñas, niños y adolescentes, en cuestión de promoción y protección de los niños”, señaló.

Respecto a la inversión destinada a la localidad, indicó que “los equipos de desarrollo son a lo que se dedica este programa y son alrededor de 20 millones de pesos”, y agregó: “Lo que pusimos como objetivo claro es la contención, la protección y, sobre todo, la promoción de los derechos de los niños”.

El programa PAINA, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, tiene como objetivo fortalecer, promover, proteger y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes mediante un trabajo articulado con municipios y actores locales de toda la provincia.