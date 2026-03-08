La comunidad celebró el carnaval con una jornada de encuentro en el CIC Fátima de Río Gallegos

Entre las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo de Santa Cruz, que conduce el gobernador Claudio Vidal, este sábado el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante una jornada comunitaria de carnaval en el CIC “Nuestra Señora de Fátima”.

Con este marco, bajo la consigna “Fiesta, Alegría y Carnaval”, se llevó adelante esta propuesta pensada para que las familias del barrio compartan una tarde de recreación, cultura y encuentro.



Durante la jornada, se desplegó una amplia oferta de propuestas recreativas, culturales e informativas, con la participación de distintas áreas del Gobierno Provincial, fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos, y acercando servicios a la comunidad.

En este sentido, participaron el Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana; el Ministerio de Gobierno, mediante la Subsecretaría de Asuntos Registrales con el DNI Móvil; y el Ministerio de Salud y Ambiente, junto a la Subsecretaría de Salud Mental Integral y la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias, que ofrecieron vacunación para adultos y niños, test de VIH y sífilis, consejería en salud sexual, consejería en lactancia y promoción de hábitos saludables.



Por parte de la Cartera Social provincial, la Subsecretaría de la Juventud brindó un espacio gamer para las y los jóvenes; mientras que la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia desarrolló un stand informativo sobre la Línea 102, además de un rincón infantil y un taller de máscaras. Asimismo, la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación organizó distintos juegos y propuestas recreativas para todas las edades.

También, se contó con la participación de Lotería de Santa Cruz, encargada de los sorteos y su fiscalización; el Consejo Agrario Provincial, a través de la Dirección General de Bosques y Parques, que participó con un stand informativo y la entrega de plantines y semillas; además de la Administración General de Vialidad Provincial y Bomberos de la Policía de Santa Cruz.



En cuanto a las propuestas artísticas, el público disfrutó de las presentaciones del Grupo Alma Solidaria del estudio de danzas Fam Project; Zamila Suárez “La Piti”; la murga “Gualicho Carnavalero”; el grupo de baile DSH; Jonatan Igor; y la murga “Pasión Carnavalera”, que llenaron la jornada de música, baile y color.





La actividad contó con el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez; la subsecretaria de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Verónica Pérez; la directora provincial de Promoción y Participación Territorial, Natasha Sesnic; y el equipo de directores de los distintos Centros Integradores Comunitarios de Río Gallegos.



Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que los Centros Integradores Comunitarios constituyen espacios fundamentales, para fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad, ya que permiten acercar políticas públicas, promover la participación, y generar instancias de encuentro para las familias santacruceñas, consolidando el trabajo territorial que impulsa el Gobierno Provincial en cada barrio.