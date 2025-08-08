La Comuna de Cañadón Seco y el Puesto Sanitario fortalecen acciones conjuntas

En el marco de una política pública centrada en garantizar el acceso equitativo y de calidad en materia de salud, el jueves de esta semana se llevó a cabo una mesa de trabajo entre representantes de la comisión de fomento de Cañadón Seco y autoridades del Puesto Sanitario local que depende del Hospital Regional.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de ambas instituciones de continuar articulando esfuerzos y recursos con el fin de fortalecer el sistema de atención primaria, mejorar la infraestructura existente y optimizar la cobertura de servicios médicos en la localidad.

Por parte de la Comuna participó el secretario general a cargo de la presidencia, ingeniero Carlos Lisoni, y los responsables de las Direcciones de Obras y Servicios, Bárbara Romero; de Coordinación, Susana Cáceres; de Desarrollo Social, Gabriel Galarza; de Salubridad y Medio Ambiente, Estela Llampa; y de Tránsito y Transporte, Daniel Dacal.

En ese marco, los funcionarios de cada área expusieron propuestas y líneas de acción específicas para acompañar las demandas del sistema de salud local desde una perspectiva integral y territorial.

Entre los principales temas abordados se destacó la necesidad de continuar reforzando las campañas de prevención y promoción de la salud, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la planificación de jornadas comunitarias de atención médica en distintos sectores.

Asimismo, se analizaron estrategias para la incorporación de nuevos profesionales y la gestión de insumos esenciales.

De esta manera, quedó de manifiesto que este tipo de espacios de diálogo y planificación conjunta, son fundamentales para construir una red de salud sólida, cercana y eficiente, al tiempo que se puso en valor la voluntad de trabajo mancomunado como eje central de la gestión.

Desde el Puesto Sanitarios se contó con la presencia de la Directora Asociada de Salud Comunitaria, licenciada Graciela Rudkin y del referente de gestión de dicha institución, Matías Herrera, quienes ponderaron el acompañamiento permanente de la Comuna, subrayando que el trabajo coordinado permite dar respuestas más rápidas y efectivas a las necesidades de la población.

La mesa de trabajo cerró con el compromiso de continuar desarrollando acciones articuladas que garanticen el acceso a una atención calificada, inclusiva y con enfoque territorial.