La Comuna de Cañadón Seco, marca postura ante la inauguración de obra:

Comunicado Comisión de Fomento Cañadón Seco;

📌 La Comisión de Fomento de Cañadón Seco informa que, en el año 2018 se realizó el proyecto de la iluminación, demarcación y señalización de la rotonda de ingreso a Cañadón Seco, por una decisión política de quien fuera nuestro Presidente Comunal Jorge Marcelo Soloaga.

📌 Cada uno de los avances se logró con el trabajo mancomunado de la Comisión de Fomento, Vialidad y Servicios Públicos, siendo necesario en el proceso de obra el valioso aporte de fondos comunales propios para la concreción de cada etapa.

📌 Por lo cual manifestamos que lo acontecido con respecto al encendido de la iluminación en el ingreso de Cañadón Seco, fue sin brindar información ni participación alguna a esta Comuna, la cual hasta último momento aportó hormigón elaborado, equipos viales, recurso humano de la Dirección de Servicios, Tránsito y Obras, a los efectos de lograr la culminación de los distintos trabajos.

📌 Es así que el equipo de gestión de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco considera una verdadera falta de respeto a la memoria de Jorge Marcelo Soloaga, gestor de la obra. Cómo así también un atropello institucional a nuestra comunidad toda, al no hacer partícipes a los verdaderos actores principales que llevaron a cabo la finalización de dicho proyecto.