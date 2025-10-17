La comisión de Cañadón Seco aclaró que no puede efectivizar contratados por el Decreto Provincial que prohíbe nuevos ingresos

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco emitió una carta abierta dirigida a las autoridades provinciales, al ministro de Trabajo, a los contratados monotributistas y a la comunidad, en la que explicó los motivos legales por los cuales no puede avanzar con la efectivización de trabajadores bajo esa modalidad.

En el comunicado, la Comuna recordó que, como institución dependiente administrativa y financieramente del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, tiene la obligación de cumplir de manera estricta con todas las leyes y decretos emanados del Poder Ejecutivo Provincial.

Entre ellos, destacaron el Decreto Provincial N° 0068, firmado el 19 de enero de 2024 y publicado en el Boletín Oficial el 25 de ese mismo mes, que suspende todo ingreso y designación de personal bajo cualquier modalidad dentro de la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, incluyendo entes, empresas y sociedades del Estado.

El texto de la normativa establece además que cualquier ingreso que se realice en contraposición a lo dispuesto será nulo de nulidad absoluta, y responsabiliza personal y exclusivamente al funcionario que autorice esas designaciones.

Desde la Comuna de Cañadón Seco señalaron que han ajustado su accionar en todo momento al decreto vigente, y aclararon que no existe ninguna resolución local que impida la efectivización de los monotributistas, sino que la situación responde al cumplimiento estricto del marco legal provincial.

En ese sentido, el Equipo de Gestión pidió públicamente que, si el Gobierno Provincial emite una disposición o decisión que autorice la incorporación de trabajadores a planta permanente, la misma sea comunicada de manera oficial, para brindar tranquilidad y certidumbre a los contratados que prestan servicios en la localidad.

Finalmente, el comunicado expresó que las declaraciones del ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, y de la candidata Noelia Arias, reflejan “un desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente” en materia de incorporación de personal en la Administración Pública.

La Comisión de Fomento acompañó su carta con el texto completo del Decreto Provincial N° 0068/24, como respaldo normativo y en señal de transparencia institucional.