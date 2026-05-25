“La ciberdelincuencia avanza a pasos agigantados y debemos estar preparados para afrontarla”, sostuvo Mario Ávila

La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz fue creada oficialmente el 1° de febrero de 2023 y desde entonces trabaja en la investigación y prevención de delitos cibernéticos y delitos asistidos en todo el territorio provincial. Hoy gracias a una política de Gobierno con fuerte compromiso con la comunidad y las Fuerzas, el área cuenta con un espacio propio.

En las instalaciones de la Subsecretaria Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, el gobernador Claudio Vidal puso en marcha el pasado jueves, la Sala de Cibercrimen, un espacio que permitirá fortalecer las tareas de investigación vinculadas a delitos informáticos, estafas virtuales y otras modalidades criminales que crecieron en los últimos años. Sobre tan importante acontecimiento, el jefe de la División de Cibercrimen, subcomisario Mario Ávila, destacó la importancia del fortalecimiento del área ante los nuevos que se plantean.

Fortalecimiento institucional y nuevas herramientas

Durante la actividad, se entregó un móvil policial destinado específicamente al área, una herramienta que permitirá fortalecer las tareas operativas y de prevención.

“Para nosotros, como equipo de Cibercrimen, recibir este tipo de herramientas nos conforta y nos da más prevención. Es fundamental para el trabajo diario que llevamos adelante”, expresó el comisario.

Asimismo, remarcó que las nuevas instalaciones permitirán optimizar las condiciones laborales del personal y mejorar la capacidad de respuesta ante los delitos digitales. “Al inaugurar esta sala, el personal se siente más cómodo y puede trabajar mejor en la prevención de estos delitos”, afirmó.

Actualmente, la División está integrada por 11 efectivos policiales y desarrolla tareas de investigación en toda la provincia de Santa Cruz.

Los delitos que más preocupan

En relación con las problemáticas más frecuentes, Ávila explicó que el área interviene en casos de bullying, ciberbullying, ciberacoso, grooming, suplantación de identidad y estafas virtuales, además de delitos vinculados a la distribución de material de abuso sexual infantil contemplados en el artículo 128 del Código Penal.

“Estos delitos los venimos trabajando desde hace muchos años, pero después de la pandemia crecieron considerablemente, sobre todo aquellos que vulneran a niños, niñas y adolescentes”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre el crecimiento constante de la ciberdelincuencia y la necesidad de actualizar permanentemente las herramientas investigativas. “La ciberdelincuencia va a pasos agigantados y nosotros tenemos que tener la capacidad para afrontar estos tipos de delitos, aprendiendo y preparándonos día a día”, sostuvo.

Prevención y trabajo con la comunidad

Además de las investigaciones judiciales, la División desarrolla una fuerte tarea preventiva en instituciones educativas y espacios comunitarios.

“Estamos trabajando con establecimientos escolares, brindando seminarios y charlas sobre bullying, ciberbullying y grooming. Es una manera de prevenir y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, explicó Ávila.

También detalló que realizan encuentros con adultos mayores para brindar herramientas de prevención frente a las estafas virtuales. “Los fines de semana participamos en diferentes charlas donde enseñamos cómo evitar ser víctimas de engaños digitales”, agregó.

Cómo realizar denuncias

Desde la División Cibercrimen recomendaron a la comunidad acercarse ante cualquier situación sospechosa o hecho delictivo vinculado al entorno digital.

“Si un ciudadano llega a ser víctima de estos delitos, lo primero que recomendamos es que venga, se asesore y luego realice la denuncia en cualquier comisaría de jurisdicción. Una vez aportadas las evidencias, inmediatamente comenzamos a trabajar”, explicó el funcionario policial.

Un trabajo articulado para fortalecer la seguridad digital

Finalmente, el comisario agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial, la Jefatura de Policía y las distintas áreas de investigación por el fortalecimiento permanente de la División.

“Queremos agradecer el gran aporte del gobernador. Este móvil policial fortalece y hace crecer día a día a la División Cibercrimen”, expresó.

Además, remarcó el compromiso del equipo para continuar trabajando en la protección de la ciudadanía frente a las nuevas modalidades delictivas. “Estos delitos generan mucho temor y miedo en la sociedad. Nosotros estamos comprometidos a brindar conocimientos, herramientas y prevención para estar a la altura de esta realidad”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando políticas públicas de modernización y seguridad, fortaleciendo áreas estratégicas para la prevención del delito y promoviendo una mayor protección de la comunidad frente a los desafíos del entorno digital.