La Casa de Santa Cruz consolida vínculos institucionales con las provincias patagónicas

Representantes de las provincias patagónicas mantuvieron un encuentro en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires para consolidar líneas de trabajo articuladas en materia institucional, cultural, turística y comunitaria.

En el marco de una estrategia orientada a fortalecer la integración regional y la articulación federal, la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede de un encuentro entre autoridades de las Casas de provincias patagónicas, donde se avanzó en la construcción de una agenda conjunta de trabajo para el año 2026.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, Agustina Aguiar, y contó con la participación de representantes de las Casas de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego.

Una agenda regional con objetivos comunes

Durante el encuentro se trabajó en la definición de líneas estratégicas vinculadas a la gestión institucional, la promoción turística, productiva y cultural, además del fortalecimiento del vínculo con las comunidades patagónicas residentes en Buenos Aires.

En ese sentido, las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar una agenda articulada que permita potenciar la visibilidad de la región y optimizar recursos mediante propuestas conjuntas.

Asimismo, se planteó la necesidad de ampliar el alcance de las actividades que cada representación provincial desarrolla de manera individual, fortaleciendo una mirada regional integrada.

Día Nacional de la Patagonia: una propuesta conjunta

Como uno de los principales ejes de trabajo para este año, se acordó avanzar en la organización de una actividad conjunta para conmemorar el Día Nacional de la Patagonia.

La iniciativa buscará celebrar y visibilizar la identidad patagónica a través de una propuesta compartida entre las distintas Casas Provinciales, poniendo en valor la cultura, el turismo, la producción y las tradiciones de la región.

Fortalecer la presencia de la Patagonia

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros consolida el rol de las Casas Provinciales como espacios de articulación federal, construcción colectiva y promoción regional.

Además, remarcaron que el trabajo colaborativo entre provincias permite fortalecer la presencia de la Patagonia en la agenda cultural, turística y productiva del país, promoviendo acciones conjuntas que beneficien a toda la región.

A través de estas instancias, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la integración regional, impulsando políticas que promuevan el desarrollo conjunto y la identidad patagónica en todo el país.