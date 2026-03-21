La Casa de la Juventud impulsa capacitación en estética vehicular como herramienta de inserción laboral en Río Gallegos

En la Casa de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, comenzó a desarrollarse este viernes un taller de detailing auto (tratamiento y estética vehicular), una propuesta que busca brindar herramientas concretas para la inserción laboral de jóvenes de la ciudad.

La actividad está a cargo de Enzo Jazmín, representante de Jaz Automotores, quien destacó el entusiasmo generado en esta primera edición del curso. “Comprende tres jornadas con un grupo de 20 personas. Es la primera vez que estamos dando el curso y estamos muy contentos de poder aportar a la comunidad, darle una herramienta a la gente joven para que se introduzca al mundo laboral y, si es algo que le gusta, mucho mejor”, expresó.

El detailing automotor, enfocado en la limpieza, restauración y protección estética de vehículos, es una tendencia en crecimiento. En ese sentido, Jazmín remarcó que “es un tema que está en auge”, lo que incrementa las posibilidades de desarrollo en este rubro. La capacitación se extenderá durante tres viernes consecutivos.

“Hoy es el primer día, pero vamos a tener dos viernes más. Los cupos ya están completos, porque este mismo grupo continuará con el curso, pero vamos a charlar con los chicos para tratar de repetir la experiencia para quienes estén interesados”, señaló. Respecto al origen de la iniciativa, Jazmín explicó que surgió a partir de una propuesta del director de la Casa de la Juventud.

“Se acercó a nosotros y nos ofreció llevar adelante esta actividad. Nos pareció algo muy productivo, una buena forma de aportar a la comunidad”, finalizó.