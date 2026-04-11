La carne de guanaco gana protagonismo en la Rural con propuestas gastronómicas locales

Emprendedores locales participaron de una jornada de degustación en la Rural, promoviendo el consumo de carne de guanaco y su potencial dentro de la cadena productiva santacruceña.

En el marco de una jornada gastronómica realizada en la Sociedad Rural de Río Gallegos, emprendedores locales pusieron en valor la carne de guanaco como una alternativa saludable, versátil y con potencial para el desarrollo productivo de la provincia.

Uno de los protagonistas fue Mauricio Villa, referente de “Cocina Santacruceña”, quien presentó una propuesta accesible y pensada para el público: un estofado de guanaco al disco, elaborado con una cocción lenta de más de dos horas y media, acompañado de verduras y purés para su degustación.

“Nos pidieron algo más popular, así que elegimos un plato que la gente pueda reconocer y animarse a probar”, explicó Villa, destacando la importancia de acercar este tipo de productos a la comunidad.

Además, el emprendedor señaló que la carne de guanaco ofrece múltiples posibilidades en la cocina, aunque requiere conocer sus particularidades. “Es una carne muy distinta a la vacuna, hay que saber trabajarla. Por ejemplo, la carne picada sirve para muchas preparaciones si se condimenta bien, y el lomo se puede hacer a la plancha y queda muy tierno”, detalló.

En esa línea, remarcó el trabajo de difusión que realizan a través de su canal de YouTube “Cocina Santacruceña”, donde comparten recetas y técnicas para fomentar el consumo de este producto regional.

Respecto a la jornada, Villa valoró la convocatoria y el interés del público: “Es un evento hermoso, pensado para que la gente conozca esta carne, que es muy magra y de excelente calidad. Estos espacios son clave para aprender a cocinarla y animarse a incorporarla”.

Este tipo de iniciativas se consolida como una herramienta fundamental para promover el agregado de valor y fortalecer la producción local en Santa Cruz, con acompañamiento del Consejo Agrario Provincial en apoyo al INTA, y alineado con las políticas de promoción del desarrollo productivo de las comunidades santacruceñas que impulsa el gobernador Claudio Vidal.