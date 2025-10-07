La Capilla San Cayetano invita a un retiro espiritual dedicado a Mamá Antula

El encuentro se realizará los días 18 y 19 de octubre en la Capilla San Cayetano. Contará con la presencia de un sacerdote proveniente de Santiago del Estero, tierra natal de Mamá Antula, quien compartirá su historia y legado espiritual.

En diálogo con Voces y Apuntes, Esther Reinoso, integrante de la Capilla San Cayetano, anunció la realización de un retiro espiritual en honor a Mamá Antula, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en dicho espacio religioso.

“Tenemos próximo un retiro que se va a llevar a cabo el 18 de octubre, en el cual va a disertar un Padre que es de Santiago del Estero, del lugar donde nació Mamá Antula”, explicó Reinoso, destacando que el sacerdote “es el mentor y quien lleva adelante la organización más grande dedicada a Mamá Antula en ese lugar”.

La referente comentó que el encuentro “comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas”. Al finalizar, se realizará una procesión con la reliquia de Mamá Antula, que será traída especialmente por el sacerdote invitado.

El retiro está abierto a toda la comunidad, es gratuito y solo se solicita llevar mate y Biblia. Además, se compartirá el desayuno y el almuerzo a la canasta.

“Es una oportunidad donde nosotros nos tomamos un momento para retirarnos, reflexionar, meditar y empaparnos de la palabra”, expresó Reinoso, invitando a todos los vecinos a participar de esta experiencia espiritual.