La candidata a diputada nacional Gisella Martínez se reunió con referentes deportivos y sociales de El Calafate

Junto al vicegobernador Fabián Leguizamón, la abogada radical que integra la lista encabezada por José Daniel Álvarez dialogó con vecinos y actores sociales de la villa turística.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez junto al vicegobernador Fabián Leguizamón visitaron el Club Gendarme Amarilla de El Calafate, donde el Gobierno Provincial entregó una cancha de césped sintético que estará disponible para todas las instituciones deportivas de la localidad.

En este sentido, la abogada radical que integra la lista Por Santa Cruz -encabezada por José Daniel Álvarez- remarcó la importancia de “fomentar el deporte como herramienta social que promueve la salud, la integración, el respeto, la disciplina, entre otros valores fundamentales para el crecimiento en sociedad”.

“Es fundamental seguir fortaleciendo estos espacios tan valiosos para la comunidad, y acompañar a quienes los sostienen y apuestan a la formación deportiva, social y cultural”, subrayó Martínez.

Por otra parte, la candidata a diputada nacional se reunió con Bernd Ferstl, Cónsul Honorario de Alemania en Santa Cruz, con quien conversó sobre su trayectoria de vida en la provincia, su emprendimiento PANtagonia y el desarrollo de proyectos vinculados a energías renovables.

Sobre este tema, Martínez resaltó “el compromiso y el cariño que Bernd siente por nuestra tierra. Vecinos con esa dedicación y visión de futuro son los que nos motivan a seguir trabajando para hacer crecer a nuestra provincia”.

Por último, la abogada radical que pertenece al sector del radicalismo que tiene como referente al vicegobernador Fabián Leguizamón, hizo un balance positivo de su recorrida por el interior provincial y agradeció “a todos los vecinos que nos abrieron las puertas para recibirnos, poder conversar cara a cara, escuchar sus inquietudes y poder plasmarlas en proyectos que beneficien directamente a los santacruceños desde el Congreso de la Nación”.