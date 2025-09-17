La candidata a diputada nacional Gisella Martínez dialogó con vecinos, productores y autoridades de Los Antiguos

Con una nutrida agenda de reuniones con diferentes actores de la zona norte, Martínez continúa recorriendo la provincia y dialogando con vecinos de cada localidad.

En el marco de la recorrida provincial, la candidata a diputada nacional, Gisella Martínez, que integra la lista Por Santa Cruz encabezada por José Daniel Álvarez, viajó hasta Los Antiguos donde mantuvo reuniones con vecinos, productores, afiliados radicales y autoridades de esa localidad.

En primer lugar, Martínez se reunió con un grupo de afiliados radicales para conversar acerca de la situación actual del partido y las diferentes problemáticas históricas de los vecinos de esa localidad. En este sentido, la abogada calificó el encuentro como “positivo y fructífero” y destacó “la necesidad de trabajar unidos para reposicionar al partido y poder dar respuestas a las demandas de los vecinos”.

Por otra parte, la candidata a diputada nacional se reunió con Víctor Mouzet, socio integrante de la cooperativa “El Oasis” dedicada a la producción y comercialización de cerezas. Asimismo, conversó con Walter Treffinger Fugellie, dueño de la chacra “Don Neno” y afiliado radical, quien se dedica a la avicultura, el cultivo de frutas finas y elaboración de distintos productos regionales envasados.

En relación a dichas reuniones, Martínez resaltó “la importancia de apoyar a los pequeños productores y emprendedores que apuestan a estas tierras, a fin de reactivar la economía y potenciar el mercado local como un eslabón fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia”.

Del mismo modo, la candidata a diputada nacional se acercó hasta el Hogar Diurno del Adulto Mayor, donde conversó con los asistentes y las personas que realizan su trabajo diario en ese lugar para explicarles cómo se debe votar en estas elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel. Asimismo, durante la recorrida pudo conocer las distintas áreas del centro, los talleres y las actividades que allí se realizan.

Por último, Martínez se reunió con autoridades y concejales de Los Antiguos para conversar acerca de las distintas acciones y proyectos que se están llevando adelante desde esa gestión en beneficio de los vecinos.