La candidata a diputada nacional Gisella Martínez dialogó con el intendente Pablo Anabalón y recorrió el hospital de Pico Truncado

Durante su recorrida por la provincia, la abogada radical también visitó las oficinas del PAMI donde conversó con trabajadores, el Centro de Residentes Chilenos y una asociación deportiva.

Esta tarde, la candidata a diputada nacional Gisella Martínez, quien integra la lista encabezada por José Daniel Álvarez, fue recibida por el intendente Pablo Anabalón en la Municipalidad de Pico Truncado, con quien habló acerca de la apertura de sobres para nuevas obras para la ciudad, la reactivación de la obra pública e infraestructura destinada a garantizar los servicios esenciales, y el plan de mejoramiento integral urbano solventado con fondos propios y la ayuda del Gobierno Provincial, entre otros puntos relevantes.

En ese sentido, Martínez agradeció el recibimiento por parte del jefe comunal y resaltó: “Esta gestión está demostrando con hechos concretos, gracias al esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo Provincial y Municipal, que es posible administrar de forma eficiente, transparente y concretar obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, después años de abandono”.

Por otra parte, la candidata a diputada nacional recorrió las instalaciones del Hospital Distrital “Dr. Humberto Kuester” de dicha localidad, junto a la directora médica Dra. Lisette Courvoisier y la directora administrativa Romina Seguel. Durante la visita, Martínez pudo conocer la situación actual que atraviesa el nosocomio, la adquisición de equipamiento médico, las obras de mantenimiento edilicio, los servicios y aspectos a reforzar para garantizar la normal prestación de este servicio esencial a toda la comunidad.

Sobre este tema, Martínez destacó “la ampliación del Hospital anunciada por el Gobierno Provincial” como una obra fundamental que llegará para dar respuesta a una demanda histórica, como así también “la labor diaria del personal de todas las áreas que día a día se esfuerzan para brindar el mejor servicio”.

Del mismo modo, la abogada estuvo presente en las oficinas de PAMI en esa localidad, donde fue recibida por un grupo de trabajadores que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa esta obra social, las demandas más frecuentes por parte de los afiliados, las demoras prolongadas en lo que respecta a la entrega de medicamentos, la falta de insumos y especialistas médicos, y los retrasos en las autorizaciones para estudios clínicos y prácticas médicas, entre otras problemáticas.

Asimismo, en el marco del aniversario de los festejos patrios por la independencia de Chile, Martínez visitó el Centro de Residentes Chilenos de Pico Truncado, donde fue recibida por el presidente, Juan Carlos Soto, quien destacó las distintas actividades culturales, deportivas y gastronómicas que se llevan adelante desde esa institución de forma abierta a la comunidad en general, para promover los lazos de fraternidad entre los países hermanos.

Por último, la abogada que pertenece al espacio político liderado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, visitó la Asociación de Fútbol Categoría Veteranos (A.FU.CA.V.) donde fue recibida por sus dirigentes. En el lugar, Martínez recorrió las instalaciones y pudo conocer los avances del club gracias al trabajo ad honorem, el esfuerzo y el compromiso de quienes integran la institución deportiva.