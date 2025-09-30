La Caja de Servicios Sociales suma empadronamiento digital para Enfermedades Crónicas y Diabetes

La Caja de Servicios Sociales (CSS) de Santa Cruz continúa ampliando las herramientas digitales, para que sus afiliadas y afiliados gestionen su cobertura de manera más simple, rápida y accesible.

Desde ahora, quienes necesiten incorporarse a los planes especiales de Enfermedades Crónicas o Diabetes podrán realizar el empadronamiento de forma totalmente digital, sin necesidad de trámites presenciales.

¿Cómo funciona?

-Tenés que ingresar a los portales específicos:

Crónicos: https://sigede.css.gov.ar/cronicos/

Diabetes: https://sigede.css.gov.ar/diabeticos/

-Completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

-Recibir por correo electrónico la confirmación y el número de seguimiento de la solicitud.

-Consultar en cualquier momento el estado del trámite en línea, con DNI y número de seguimiento.

Los principales beneficios de este nuevo sistema radican en que elimina la necesidad de trámites presenciales, agiliza y facilita el acceso a la gestión de empadronamientos, y permite realizar un seguimiento en línea de cada solicitud, garantizando mayor transparencia y control por parte de las y los afiliados.

Con esta herramienta, la CSS refuerza su compromiso de modernizar procesos y mejorar la atención a los afiliados.

Para otras preguntas:

Atención al Afiliado: 2966-748122

Reclamos, Consultas y Agradecimientos (RCA): https://sigede.css.gov.ar/rca/