La Caja de Servicios Sociales participó del IV Congreso Nacional de COSSPRA en Salta

Federalismo sanitario, medicamentos de alto costo y gestión sostenible fueron algunos de los ejes abordados por las obras sociales provinciales de todo el país.



El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, participó del IV Congreso Nacional de Obras Sociales Provinciales – COSSPRA, realizado en la ciudad de Salta bajo el lema “Salud en clave provincial”.



El encuentro reunió a más de 500 autoridades sanitarias, legisladores y equipos técnicos de todo el país, en una agenda que puso en debate los principales desafíos del sistema de seguridad social: el incremento del gasto en medicamentos de alto costo, la necesidad de leyes con financiamiento genuino, la integración de sistemas provinciales y la evaluación de tecnologías sanitarias.



Para el Gobierno de Santa Cruz, la participación en este espacio significó ratificar un camino ya iniciado: modernizar la gestión, fortalecer el control del gasto y sostener el modelo solidario que distingue a los santacruceños.



“Concluimos que el modelo de financiamiento y el incremento de los precios de los medicamentos no van de la mano”, señaló el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, quien destacó que “es un consenso de todas las obras sociales que el aumento en medicación de alto costo tiene una incidencia directa en la estructura de gastos de cada institución”.



El titular de la obra social santacruceña también valoró la presencia del ministro nacional, Dr. Mario Lugones, quien recibió los diagnósticos provinciales para avanzar en propuestas concretas que mitiguen las problemáticas comunes del sector.



Desde Santa Cruz, la CSS llevó su experiencia en digitalización, trazabilidad de prestaciones y control de coberturas, áreas en las que la provincia ya viene desarrollando soluciones que muchas jurisdicciones comienzan a implementar.



La participación permitió también fortalecer vínculos federales, compartir metodologías de trabajo y reafirmar la importancia de una comunicación institucional transparente, moderna y centrada en el afiliado.



En esa línea, el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, reafirma su compromiso de seguir transformando la gestión pública de la salud.