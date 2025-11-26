La Caja de Servicios Sociales informa sus canales oficiales de atención

La Caja de Servicios Sociales informa a la comunidad que se encuentran disponibles los canales oficiales de contacto, actualizados y verificados, con el objetivo de garantizar que cada afiliada y afiliado cuente con información clara, accesible y unificada. Esta actualización forma parte del trabajo permanente de la institución para mejorar la atención, reducir confusiones y prevenir la circulación de contactos no autorizados.
La CSS recuerda la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales, evitar números personales o fuentes no verificadas y proteger la información personal y de salud a través de los medios institucionales.
Se solicita a la comunidad agendar los contactos oficiales de cada área y delegación, a fin de facilitar la comunicación y asegurar una atención correcta y segura.
MEDIOS DE CONTACTO – CSS
Afiliaciones
2966 639256
Extraña Jurisdicción y Tránsito
conveniosreciprocidad@css.gob.ar
2966 626181
Consultorios Externos
Río Gallegos:
consultoriosexternos@css.gob.ar
2966 645853
Caleta Olivia:
consultoriosexternoszn@css.gob.ar
2966 386207
Reintegros
Generales: reintegros@css.gob.ar
Discapacidad: reintegros_discapacidad@css.gob.ar
Tesorería
Derivaciones
2966 641851
Auditoría Farmacéutica
Zona Sur: 2966 626026
Zona Norte: 2966 754909
Auditoría Bioquímica
Zona Sur: 2966 690143
auditoriabioquimica@css.gob.ar
Zona Norte:
113583 0373
auditoriabioquimicazn@css.gob.ar
Vocales
Pasivos: 2966 765068
Activos: 2966 644187
DELEGACIONES CSS
Perito Moreno
2963 411658
Jaramillo
Los Antiguos
2963 411659
Lago Posadas
El Calafate
2902 410551
El Chaltén
2966 382921
Tres Lagos
2966 445057
Río Turbio
2902 410286
28 de Noviembre
2966 341963
Río Gallegos
2966 748122
Comandante Luis Piedra Buena
2966 386630
Puerto Santa Cruz
2962 407897
Puerto Deseado
2974 099698
Puerto San Julián
puertosanjulián@css.gob.ar
2966 629652
CABA
atencionafiliadoscaba@css.gob.ar
11 4411 7238
Caleta Olivia
297 6256290
Pico Truncado
297 4942940
Las Heras
Gobernador Gregores
2962 407894
REDES SOCIALES OFICIALES
Instagram: www.instagram.com/csssantacruz
Facebook: www.facebook.com/csssantacruz
X: https://x.com/css_santacruz
YouTube: https://youtube.com/@cajadeserviciossociales
Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6CSKV17EmsgrPvYj1U