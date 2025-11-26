La Caja de Servicios Sociales informa sus canales oficiales de atención

La Caja de Servicios Sociales informa a la comunidad que se encuentran disponibles los canales oficiales de contacto, actualizados y verificados, con el objetivo de garantizar que cada afiliada y afiliado cuente con información clara, accesible y unificada. Esta actualización forma parte del trabajo permanente de la institución para mejorar la atención, reducir confusiones y prevenir la circulación de contactos no autorizados.

La CSS recuerda la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales, evitar números personales o fuentes no verificadas y proteger la información personal y de salud a través de los medios institucionales.

Se solicita a la comunidad agendar los contactos oficiales de cada área y delegación, a fin de facilitar la comunicación y asegurar una atención correcta y segura.

MEDIOS DE CONTACTO – CSS

Afiliaciones

afiliaciones@css.gob.ar

2966 639256

Extraña Jurisdicción y Tránsito

conveniosreciprocidad@css.gob.ar

2966 626181

Consultorios Externos

Río Gallegos:

consultoriosexternos@css.gob.ar

2966 645853

Caleta Olivia:

consultoriosexternoszn@css.gob.ar

2966 386207

Reintegros

Generales: reintegros@css.gob.ar

Discapacidad: reintegros_discapacidad@css.gob.ar

Tesorería

tesoreria@css.gob.ar

Derivaciones

2966 641851

Auditoría Farmacéutica

Zona Sur: 2966 626026

Zona Norte: 2966 754909

Auditoría Bioquímica

Zona Sur: 2966 690143

auditoriabioquimica@css.gob.ar

Zona Norte:

113583 0373

auditoriabioquimicazn@css.gob.ar

Vocales

Pasivos: 2966 765068

Activos: 2966 644187

DELEGACIONES CSS

Perito Moreno

peritomoreno@css.gob.ar

2963 411658

Jaramillo

jaramillo@css.gob.ar

Los Antiguos

losantiguos@css.gob.ar

2963 411659

Lago Posadas

lagoposadas@css.gob.ar

El Calafate

elcalafate@css.gob.ar

2902 410551

El Chaltén

elchalten@css.gob.ar

2966 382921

Tres Lagos

treslagos@css.gob.ar

2966 445057

Río Turbio

rioturbio@css.gob.ar

2902 410286

28 de Noviembre

28denoviembre@css.gob.ar

2966 341963

Río Gallegos

2966 748122

Comandante Luis Piedra Buena

piedrabuena@css.gob.ar

2966 386630

Puerto Santa Cruz

puertosantacruz@css.gob.ar

2962 407897

Puerto Deseado

puertodeseado@css.gob.ar

2974 099698

Puerto San Julián

puertosanjulián@css.gob.ar

2966 629652

CABA

atencionafiliadoscaba@css.gob.ar

11 4411 7238

Caleta Olivia

297 6256290

Pico Truncado

picotruncado@css.gob.ar

297 4942940

Las Heras

lasheras@css.gob.ar

Gobernador Gregores

gregores@css.gob.ar

2962 407894

REDES SOCIALES OFICIALES

Instagram: www.instagram.com/csssantacruz

Facebook: www.facebook.com/csssantacruz

X: https://x.com/css_santacruz

YouTube: https://youtube.com/@cajadeserviciossociales

Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6CSKV17EmsgrPvYj1U

www.css.gov.ar