La Caja de Servicios Sociales informa plazo para actualizar la carta de presentación en Córdoba

La Caja de Servicios Sociales comunica a sus afiliadas y afiliados residentes en la provincia de Córdoba que deben actualizar su carta de presentación para continuar accediendo a las prestaciones médicas brindadas mediante el convenio con la obra social GEA.

Esta gestión es obligatoria y debe realizarse vía correo electrónico, enviando la documentación correspondiente a: conveniosreciprocidad@css.gov.ar

La actualización garantiza la validez del acceso a los servicios médicos en la provincia de residencia y debe realizarse de forma periódica, en esta oportunidad el plazo es hasta antes del 30 de octubre de 2025.

La CSS indica que mantener la documentación al día es fundamental para asegurar la continuidad de las coberturas y evitar interrupciones en la atención médica.

Finalmente, se recuerda las vías de comunicación, para Contacto de Extraña Jurisdicción y Tránsito: conveniosreciprocidad@css.gob.ar – 2966626181