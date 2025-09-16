EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

La Caja de Servicios Sociales habilita un nuevo acceso online para consultar expedientes

Compartir

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz (CSS)  habilitó en su sitio web el servicio de consulta de expedientes. Para acceder, el afiliado solo debe ingresar el número del expediente y su año, junto al código brindado allí mismo.

El sistema permite visualizar:

 Área responsable del trámite.

 Fecha de inicio.

Sector donde se encuentra actualmente.

De esta forma, la CSS garantiza trazabilidad, transparencia y acceso digital en la gestión de trámites.

Ingresá a https://css.gov.ar/consultaExpediente/

Medios de contacto: www.css.gov.ar/medios-de-contacto/

Grasso: “nuestra política deportiva es la mejor de la Patagonia y eso también es peronismo”

ConstruTec 2025 marcó un antes y un después en Caleta Olivia

Emocionantes finales de la Liga Municipal Infantil de Futsal Femenino en Rio Gallegos

También