La Caja de Servicios Sociales habilita un nuevo acceso online para consultar expedientes

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz (CSS) habilitó en su sitio web el servicio de consulta de expedientes. Para acceder, el afiliado solo debe ingresar el número del expediente y su año, junto al código brindado allí mismo.
El sistema permite visualizar:
Área responsable del trámite.
Fecha de inicio.
Sector donde se encuentra actualmente.
De esta forma, la CSS garantiza trazabilidad, transparencia y acceso digital en la gestión de trámites.
Ingresá a https://css.gov.ar/
