La Caja de Servicios Sociales elegirá sus vocales este Jueves

A través de una comunicación telefónica para la FM Municipal, Constanza Ryan directora de Comunicación de la obra social, brindó detalles sobre las elecciones que se realizarán este jueves 15 de agosto de 9 a 18 horas en el gimnasio Daniela González de Caleta Olivia, ubicado en la calle Humberto Beghin N° 1432.

En este contexto se elegirán dos vocales para integrar el directorio de la obra social santacruceña, uno por categoría pasiva y otro por la activa. “Estamos convocando a todos los afiliados, así que les pedimos que no se olviden de llevar el DNI de forma física. Esta serían las segundas elecciones por eso es importante que participen, ya que desde ese lugar se toman las decisiones que implican el reglamento, la adhesión de prestadores, la actualización de copagos y todas las discusiones que se relacionan con el funcionamiento en general de la obra social”, señaló.

También mencionó que existen tres listas e indicó que a través de la página https://css.gov.ar/elecciones podrán seguir el escrutinio provisorio en línea. “Venimos trabajando para que todo sea lo más transparente posible e incluso mañana al igual que en la elección pasada van a poder visibilizar los resultados parciales. Igualmente, quiero aclarar que para aquellos afiliados que están derivados en Buenos Aires no van a poder votar, no obstante, las personas que no están en su localidad podrán hacerlo donde exista una sede de la caja incluyendo CABA”, explicó.

Consultorios Externos Caleta Olivia

Por otro lado, se refirió a la gestión de turnos con diferentes especialidades que se comenzaron a brindar desde esta semana para fines de agosto y septiembre en la sede de Caleta Olivia, en calle Catamarca y José Hernández de 8:30 a 13:30 horas (en caso de ser primera vez, presentar credencial y pedido de interconsulta, sin excepción). “Hoy se están otorgando los turnos para endocrinología de adultos con la Dra. Szelusbsky; el jueves con el Dr. Luna, traumatología; martes 20 Dr. Carranza, otorrinolaringología, y jueves 22 Dra. López, endocrinología infantil. Les pedimos a los afiliados que nos sigan a través de los canales oficiales de comunicación que tenemos en Facebook e Instagram para ver el cronograma de turnos y los profesionales itinerantes. Estos son médicos de Buenos Aires o Córdoba que están reanudando los turnos y que evitan las derivaciones, así que es importante dar el servicio que la gente necesita en la localidad de residencia, algo que hace la diferencia”, enfatizó,

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Finalmente, adelantó que se encuentran trabajando junto al Ministerio de Salud en un empadronamiento general para actualizar datos sobre las necesidades que tienen las familias con TEA.