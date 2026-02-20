La Caja de Servicios Sociales actualiza los valores de copagos vigentes

La Caja de Servicios Sociales informa a sus afiliadas y afiliados los valores vigentes de copago para consulta médica y kinesiología, y recuerda que la institución cuenta con un Código de Prescripción Digital disponible una vez por mes sin cargo para la emisión de recetas.

Valores establecidos para Consulta Médica

El valor de la consulta médica, tanto con especialista como sin especialidad, se ha fijado en $10.000.

Valores establecidos para Kinesiología

Se detalla a continuación el listado de copagos vigentes para las prestaciones kinesiológicas:

Módulo fisio-kinesioterapia (motora/resp.): $3.000.

A domicilio (con auditoría previa): $3.000.

Láser / magneto / onda de choque (única prestación): $3.000.

Rehab. neurológica no CUD (45 minutos con auditoría previa): $3.400.

Drenaje linfático manual (45 minutos con auditoría previa): $5.000.

ATM / Vestibular / Piso pélvico / Postural (45 minutos con auditoría previa): $5.000.

Código de Prescripción Digital

La obra social recuerda que se encuentra disponible el Código de Prescripción Digital. Este sistema permite a cada afiliado obtener una receta mensual sin cargo para medicamentos. Se aclara que este beneficio no incluye el acto de la consulta médica con el profesional. En la Credencial Digital pueden ver este código con el número 425001.



¿Qué hacer si me cobran demás?

Ante la exigencia de montos superiores a los establecidos, o la solicitud de pagos adicionales bajo conceptos de plus o diferencia, la institución dispone de un mecanismo para dejar constancia de forma privada. Los afiliados que detecten irregularidades pueden registrar el cobro indebido a través del sitio web oficial de la institución en www.css.gov.ar/ cobroindebido

Canales oficiales de comunicación