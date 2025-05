La Caja de Previsión Social recordó que todos los trámites son gratuitos y no necesitas gestores

Desde el organismo indicaron que sólo es necesario el Documento Nacional de Identidad y advirtieron que la figura del “gestor previsional” no existe.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz recuerda a sus beneficiarios y aportantes que todos los trámites previsionales son personales, gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Así lo afirmó la vocal por el Ejecutivo, Silvia D’Andrea, al dialogar con LU14 Radio Provincia y resaltar la importancia de garantizar una atención transparente y accesible para cada persona.

“Cuando llega el momento de jubilarte, lo único que tenés que hacer es ingresar a la página web (cps.gov.ar), descargar el formulario correspondiente y presentarte con tu DNI. Es un trámite que podés realizar de forma directa”, señaló.

Una vez iniciado, el expediente se genera en el acto y puede seguirse en línea desde la misma página. “También está disponible Tu Caja en Línea (TuCeL), el canal de WhatsApp que responde consultas sobre expedientes y trámites internos”, agregó. La línea funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 15 horas, al 2966 385569.

Además, quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse con cualquiera de los vocales del Directorio: Silvia D’Andrea y Carlos Hidalgo (Ejecutivo), Viviana Carabajal (Pasivos), y Cristian Sánchez (Activos).

La funcionaria también aclaró que la figura del “gestor previsional” no existe en la Caja de Previsión Social. “No está prohibido tener un representante o un apoderado, lo podés hacer y es una vía legal. Lo que la Caja no tiene son representantes o gestores. No existe la figura de gestor previsional”, afirmó.

En el mismo sentido, mencionó que “hemos recibido comentarios de personas que fueron contactadas por supuestos gestores que ofrecen acelerar trámites. Queremos dejar en claro que esto no está avalado por la institución”, advirtió D’Andrea.