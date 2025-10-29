EN VIVO
La Caja de Previsión Social presentará el libro “Tu historia, tu arte, tu lugar” en la Feria Provincial del Libro

Se trata de una iniciativa que reúne las obras participantes de la primera edición de las Olimpiadas Culturales de la Caja de Previsión Social. El acto de presentación será el próximo 6 de noviembre, a las 16:00, en el Auditorio del Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz celebra la creatividad y la identidad de la comunidad previsional santacruceña. En el marco de una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, presentará el próximo miércoles 6 de noviembre, a las 16:00, el libro “Tu historia, tu arte, tu lugar”, en el Auditorio del Centro Cultural Santa Cruz, ubicado en José Ingenieros N° 60 de la ciudad de Río Gallegos.

La publicación reúne las obras participantes de la primera edición de las Olimpiadas Culturales, una propuesta impulsada por la CPS que invita a jubilados, pensionados y retirados a compartir su creatividad en distintas disciplinas artísticas. Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, esta iniciativa busca fortalecer el sentido de identidad, rescatar tradiciones y promover el arte como espacio de encuentro y expresión colectiva.

Las Olimpiadas Culturales, una iniciativa que surge de una propuesta del beneficiario Hernán Spotti, abrieron un espacio de participación que trasciende las distancias geográficas y celebra la diversidad cultural de la provincia. A través de la literatura, la pintura, la fotografía, la artesanía y la poesía, los participantes reflejaron sus vivencias, paisajes y recuerdos, transformándolos en obras que hoy forman parte de este libro colectivo.

La actividad será abierta al público y contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes de la Caja y participantes de las Olimpiadas, en un encuentro que celebra la creatividad y la memoria de la comunidad previsional santacruceña.

