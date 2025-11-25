La Caja de Previsión Social habilita 32 mesas para la elección del vocal por los activos

La Junta Electoral de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz confirmó la finalización de los preparativos para las elecciones a Vocal por los Trabajadores Activos, programadas para este miércoles 26 de noviembre, de 9:00 a 18:00, en 32 mesas distribuidas en toda la geografía provincial.

El proceso electoral, que busca definir al representante de este sector clave dentro del Directorio del organismo, movilizará a más de 52.000 trabajadores activos en toda la provincia.

La secretaria de la Junta Electoral de la CPS, Paola Carrillo, precisó que el cronograma se está cumpliendo rigurosamente, asegurando que las urnas ya están listas para su distribución. “Las novedades son que estamos cumpliendo con el cronograma, las urnas están dispuestas para ser repartidas mañana en cada delegación para que, bueno, de 9:00 a 18:00 se desarrolle la elección normalmente,” afirmó el funcionario.

Las listas y el padrón

En el comicio, participarán dos listas que buscan ocupar este cargo crucial, que interviene en decisiones relativas a aportes, normativas y la sostenibilidad del sistema previsional. La contienda se dará entre la Lista 1 (Verde), encabezada por la doctora Dheisy Cantón, y la Lista 2 (Celeste), representada por Cristian Sánchez.

La funcionaria Carrillo subrayó la magnitud de la jornada al detallar el padrón: “Tenemos un padrón aproximadamente de casi 50 y un poco más, de 52.000 personas, que están en condiciones de emitir su voto mañana”.

Puntos de votación y operativo de seguridad

La votación se desarrollará de forma simultánea en 32 mesas distribuidas en toda la geografía provincial, incluyendo una mesa en la Delegación de Casa Santa Cruz en Buenos Aires. Para la capital, Río Gallegos, se han dispuesto nueve mesas en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), ubicado en Pasaje El Chaltén 89. Mientras que Caleta Olivia, la segunda localidad con mayor cantidad de activos, concentrará cuatro mesas en el Gimnasio Daniela González.

Asimismo, la CPS hizo público el listado completo de sedes para garantizar la accesibilidad. Las urnas estarán disponibles en las Delegaciones de la CPS en:

Río Gallegos: CEPARD – Pasaje El Chaltén 89 (Barrio YPF)

Caleta Olivia: Gimnasio Daniela González – Humberto Beghin 1432

Puerto Deseado: Delegación CPS – Colón N°660

San Julián: Delegación CPS – Colón N°1647

Puerto Santa Cruz: Delegación CPS – Frank Lewis N°220

Piedra Buena: Delegación CPS – Cipriano García y Mitre

Gobernador Gregores: Delegación CPS – Avda. San Martín N°333

Las Heras: Delegación CPS – Primero de Mayo N°76

Perito Moreno: Delegación CPS – Don Bosco N°1465

Los Antiguos: Delegación CPS – Avda. 11 de Julio N°895

El Calafate: Secretaría de Turismo – 1° de Mayo 50

El Chaltén: Gimnasio Municipal Octógono

Pico Truncado: Delegación CPS – Hipólito Yrigoyen N°591

Río Turbio: Delegación CPS – Segundo Villagra Mza. 38 – Lote C

28 de Noviembre: Delegación CPS – Avda. Antártida Argentina N°210

Koluel Kaike: Sarmiento N°668

Jaramillo: Salón Comunal – José Font s/n

Cañadón Seco: Comisión de Fomento – Avda. San Martín N°5995

Tres Lagos: Centro Cultural – Avda. San Martín s/n

Lago Posadas: Ex Escuela Hogar – Calle Gendarmería Nacional

Buenos Aires: Delegación CPS – Casa de Santa Cruz, 25 de Mayo N°279

La importancia del voto activo

La entidad previsional recordó que la vocalía por los activos es un rol clave en el Directorio, el órgano que administra y define las políticas de la CPS, integrado por representantes del Ejecutivo, de los jubilados y de los activos. La participación electoral fortalece la transparencia y la función de los trabajadores que construyen el sistema.

Carrillo concluyó haciendo extensiva la invitación a los activos a ejercer su derecho: “Solamente invitar al personal activo que está en condiciones que lleven su documento, no importa cuál sea el que tengan, pero sí que acrediten la identidad y el DNI físico, para poder sufragar. Los invito a que ejerzan su derecho mañana para elegir a su representante en el Directorio”.