La Brigada de Incendios Forestales de Río Turbio celebró 41 años de historia, formación y compromiso con la comunidad

El Consejo Agrario Provincial conmemoró el aniversario de la primera brigada forestal de Santa Cruz junto a brigadistas históricos, nuevos aspirantes y autoridades provinciales. Durante la jornada también se desarrolló un curso básico de combatiente de incendios forestales para fortalecer la prevención y el cuidado de los recursos naturales en la Cuenca Carbonífera.

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el sistema provincial de prevención y combate de incendios, el Consejo Agrario Provincial llevó adelante en Río Turbio una jornada de reconocimiento y capacitación destinada a poner en valor la historia, el compromiso y el crecimiento de las brigadas forestales en Santa Cruz.

La actividad tuvo lugar en la Delegación Cuenca Carbonífera del Consejo Agrario Provincial y contó con la participación del presidente del organismo, Hugo Ariel Garay; brigadistas históricos; aspirantes; autoridades locales y referentes técnicos del área de recursos naturales.

Reconocimiento a los pioneros de la primera brigada forestal de Santa Cruz

Durante el acto se realizó un homenaje a quienes formaron parte de la creación de la brigada forestal de la Cuenca Carbonífera hace más de 40 años, considerada la primera brigada de incendios forestales de la provincia.

En ese contexto, Garay destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial y el compromiso de quienes integran las brigadas en todo el territorio santacruceño. “Nuestro gobernador tiene una preocupación y pone muchos recursos para que las brigadas sigan creciendo, que tengan los recursos necesarios y los insumos”, expresó el titular del CAP, valorando además “el esfuerzo que realizan cada vez que tienen que dejar a su familia para combatir incendios”.

Asimismo, remarcó la importancia de seguir sumando jóvenes a estas tareas de protección ambiental y sostuvo que “en la Cuenca Carbonífera tenemos muchos bosques por cuidar”.

La ceremonia incluyó reconocimientos a brigadistas históricos y pioneros del sistema forestal provincial, entre ellos Eduardo Villalba y Oscar Lorenzo, quienes recordaron los inicios de la brigada y el trabajo realizado junto a organismos chilenos como CONAF para capacitar a los primeros combatientes forestales de Santa Cruz.

Formación y nuevos aspirantes para fortalecer las brigadas

En paralelo a la conmemoración, se desarrolló el Curso Básico de Combatiente de Incendios Forestales, una capacitación intensiva de tres jornadas destinada a postulantes de Río Turbio y 28 de Noviembre. Las actividades incluyeron instancias prácticas y evaluaciones vinculadas al combate y prevención de incendios.

La directora de Recursos Naturales, Ayelén Alberdi, explicó que el curso constituye uno de los requisitos fundamentales para integrar las brigadas y destacó el interés de los participantes. “La participación estuvo súper bien, los aspirantes consultaban, participaban y se interesaban”, señaló.

Además, subrayó la incorporación de mujeres a esta formación, remarcando que “no hay una distinción por género” en las evaluaciones y tareas. En esta edición, cuatro mujeres completaron y aprobaron la capacitación.

Prevención, compromiso y cuidado de los recursos naturales

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron que este tipo de instancias permiten no solo fortalecer las capacidades operativas de las brigadas, sino también instalar la prevención y el cuidado ambiental como una responsabilidad colectiva.

En ese sentido, Alberdi remarcó que estas actividades ayudan a poner “el tema incendios en agenda”, promoviendo conciencia sobre la protección de los bosques y recursos naturales de la provincia.

La jornada concluyó con la entrega de certificados a los nuevos aspirantes y un reconocimiento especial al trabajo histórico de las brigadas forestales de la Cuenca Carbonífera, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo estas áreas estratégicas para Santa Cruz.