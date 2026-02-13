“La bolsa de agua caliente” vuelve a escena en su segunda temporada

La obra teatral, premiada como mejor puesta en escena y mejor obra del año 2025 en la localidad, retoma funciones este 2026 con una propuesta que combina humor, ironía y emoción, abordando conflictos familiares que siguen vigentes.

La obra “La bolsa de agua caliente” regresa a los escenarios en su segunda temporada, luego de un 2025 marcado por funciones a sala llena y reconocimientos locales. Según expresó Susana Acrich, el regreso implica “muchos nervios y una gran responsabilidad”, especialmente por tratarse de un público que ama profundamente el teatro y que no siempre está habituado a consumir producciones locales.

“Es una obra muy graciosa, irónica y emotiva, y esperamos poder darle algo valioso al público”, señaló Acrich, al tiempo que remarcó la importancia de incentivar la asistencia a las salas para fortalecer el circuito teatral de la ciudad.

Por su parte, Patricia Sampaoli destacó que la obra fue distinguida como mejor puesta en escena y mejor obra del año 2025, y que este año retoman las funciones tras un breve descanso y un nuevo período de ensayos. La función de reapertura será esta noche a las 21 horas en la Sala de Títeres.

La pieza retrata a una familia de clase media de los años 60 atravesada por un conflicto interno, que, según las actrices, resulta plenamente actual: “Habla de las necesidades familiares y de cómo esas tensiones siguen presentes hoy”, explicó Sampaoli. La obra está dirigida por Jorge Montoya y cuenta con un gran elenco y un equipo técnico que acompaña al elenco en escena.